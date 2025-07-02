Emekliler Dikkat! Maaşınıza Bloke Gelebilir

Emeklilerin yıllardır güvencede olan maaşları için kritik bir değişiklik yürürlüğe girdi. Yargıtay’ın içtihat birleştirme kararıyla birlikte, tüketici kredisi kullanan emeklilerin maaşlarına bloke koymanın yolu açıldı.

Daha önce 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93. maddesi uyarınca maaşlara haciz konması mümkün değildi. Ancak Yargıtay, Anayasa’nın çalışma ve sözleşme özgürlüğünü gerekçe göstererek, emeklinin kredi sözleşmesi sırasında verdiği onay ve rızaya dayanarak bankaların maaşa bloke koyabileceğine hükmetti.

Artık emekli bir vatandaş kredi çekerken sözleşmeye “maaştan kesinti yapılabilir” onayı verirse, banka maaşın bir kısmına veya tamamına el koyabilecek. Üstelik bu konuda maaşın ne kadarına bloke konulacağı da net değil.

Örneğin emeklinin maaşı 19 bin lira, kredi taksiti 26 bin lira olursa maaşın tamamına bloke konulup konulmayacağı şimdilik belirsiz. Bu durum bankalarla emekliler arasında yeni tartışmalara kapı aralayabilir.

Hukukçular, kredi çekerken emeklilerin her sözleşme maddesini dikkatle okumaları gerektiğini vurguluyor. Ancak sözleşmelerin çoğu zaman standart olması, emeklinin de paraya acil ihtiyaç duyması nedeniyle “rızasız” kredi kullanmak neredeyse imkânsız hale gelebilir.

Bazı Yargıtay üyelerinin itirazına rağmen kabul edilen karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Emekliler için yeni dönemde kredi çekmek daha dikkatli ve mecburi bir tercih olacak gibi görünüyor.