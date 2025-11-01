AYİDER sektör temsilcilerini İnşaat Zirvesi ve Fuarı’nda bir araya getirdi

300’ü aşkın üyesiyle inşaat sektörünün en güçlü derneklerinden Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER), 9. İnşaat Zirvesi ve Fuarı’nı 19 Kasım Çarşamba günü “Depreme Dayanıklı Kentler” temasıyla İstanbul Kadıköy Büyük Kulüp’te gerçekleştirdi.

Zirvenin açış konuşmasını yapan AYİDER Başkanı Hakan Şişik, eski yapı stoğunun yoğunlaştığı İstanbul’un merkez ilçelerinde kentsel dönüşümün hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti.

AYİDER, müteahhitlik, yapı malzeme gibi inşaat sektörünün temsilcilerini geleneksel “AYİDER İnşaat Zirvesi ve Fuarı”nda bir araya getirdi. Bu yıl 9.’sunun 19 Kasım Çarşamba günü Kadıköy Büyük Kulüp’te düzenlenen etkinliğe yaklaşık 500 davetli katıldı.

Zirvenin açış konuşmasını yapan AYİDER Başkanı Hakan Şişik, “Bakanlığımızın yapmış olduğu açıklamaya göre İstanbul’da 1,5 milyonun üzerinde riskli bağımsız bölüm bulunuyor. İstanbul’da bugüne kadar toplam 924 bin 943 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı. 263 bin 895 bağımsız bölümde ise çalışmalar devam ediyor. Aynı zamanda Balıkesir gibi çevre illerde yaşanan depremler, Anadolu’nun birçok kentinde de de kentsel dönüşüm gerçeğini gözler önüne seriyor.

İstanbul’un Türkiye’nin can damarı olduğunu düşünürsek şehrin özellikle eski yapı stoğunun yoğunluk kazandığı merkez ilçelerinde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması şart. Yarısı Bizden kampanyasıyla bakanlık önemli bir çalışma başlattı. Bizim burada bir önerimiz İstanbul’un 39 ilçesinin koordine olarak yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesidir” açıklamalarında bulunurken yeşil binaların önemine de vurgu yaptı.

Şişik, ““İstanbul’u tehdit eden iklim krizine karşı binaların yeşil dönüşümünü de gerçekleştirmeliyiz. Kentsel dönüşümü konuşuyoruz ama binaların yeşil mi, çelik mi gibi nasıl yapılması gerektiğini konuşmuyoruz. İstanbul, tarihten beri su fakiri bir kent ve iklim kriziyle birlikte de yağmur periyodlarının azalması nedeniyle barajlardaki su azaldı.

Bursa’daki durum gözler önünde. İstanbul’un ise 50 günlük suyu kaldı ve yağmurlar yağsa dahi bu sene sadece günlük kullanımlara yetecek suyumuz olacak. Binalarımızı, kendi kendine yeten, doğaya zarar vermeyen, enerjiyi minimum tüketen hale dönüştürmeliyiz. Her döktüğümüz bir metreküp beton, milli servet. 2 sene önce AYİDER olarak inşaat sektörü içerisinden Dünya Su Konseyi’ne üye tek inşaat derneğiyiz.

İklim krizine dikkat çekmek için çalışmalarımız devam ediyor” dedi. Zirvede konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da kentsel dönüşümün İstanbul’da en hızlı Kadıköy’de ilerlediğini belirtti.

