ŞİŞİK, “KONUTTA YILSONU HEDEFİ 1,5 MİLYON KONUT SATIŞINI GEÇMEK”

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (Ayider) Başkanı Hakan Şişik konut satışlarıyla alakalı yaptığı değerlendirme de;

Ekim ayı konut satışlarına baktığımız zaman geçtiğimiz yılın aynı ayına göre sadece yüzde 0,5 oranında bir azalma görüyoruz. Ancak eylül ayına göre konut satışlarında artış trendi devam ederken, yine birinci elden ikinci ele doğru bir ivme görüyoruz.

Bu açıdan baktığınız zaman birinci el konut satışlarının tabii ki ikinci el konutlara göre bölgesel olarak farklılıklar olsa da ortalamada 2 kat fiyat farkı olduğunu söyleyebiliriz. Bildiğiniz üzere yüksek maliyetler nedeniyle hem yapı malzemeleri hem arsa hem de işçilik ücretleri nedeniyle birinci el konutlar ikinci el konutlara göre daha yüksek rakamlara sahip.

Bu yüzden de onut alıcısı geçtiğimiz döneme göre azalan ama yine de yüksek olan yüzde 2,7 oranındaki kredilerle ev sahibi olma yolunu seçiyorlar. Mevduatlardaki düşüş nedeniyle de mevduat yatırımcısının konuta yöneldiğini görüyoruz.

Özellikle büyükşehirlerde kira getirisi ve değer artışı beklentisi yatırımcıyı cezbediyor. Hükümetin başlattığı 500 bin konut projesiyle birlikte konut sektörü hareketli bir sürece girecektir.

Zaten bu rakam başlı başına konut satışlarının 3’te 1’i kadar konut üretimi demek. Bu proje, arz yönlü bir genişleme yaratacak. Aynı zamanda istihdam ve üretim zincirini canlandıracak. Genel rakamları okuduğumuz zaman aslında satışların belli bir düzlemde ilerlediğini görebiliyoruz. Yılın ilk 10 ayına baktığınızda da yüzde 16,2 artışla 1 milyon 293 bin 33 konut satışıyla çok rahat 1,5 milyon konut satışını geçeceğiz.