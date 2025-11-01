Akran Zorbalığı Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Çocukları Daha Çok Etkiliyor

Çocukların psikososyal gelişimini etkileyen en ciddi sorunların başında gelen akran zorbalığı, öğrenme güçlüğü (ÖÖG) olan çocukları çok daha derin etkiliyor. Zorbalık durumun sadece okul başarısını değil, çocuğu tüm yaşam boyu etkileyeceğini belirten Auto Train Brain Genel Müdürü Ceo’su Dr. Günet Eroğlu, “Çocuklarımız, aslında var olmayan bir tembellik veya dikkatsizlikle suçlanıyor. Bu yanlış etiketleme, onların özgüvenini zedeliyor ve sahip oldukları potansiyelleri göstermelerinin önüne geçiyor” dedi.

Çocuklar arasında akademik ya da fiziksel güç dengesizliği bulunduğunda, birinin diğerine isteyerek ve bilinçli biçimde zarar vermesiyle ortaya çıkan akran zorbalığı, okul öncesi dönemden itibaren karşımıza çıkıyor. Nörogelişimsel farklılıklar sebebiyle iletişim ve sosyal becerilerde zorluk yaşayan öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler ise bu zorbalığa daha fazla maruz kalabiliyor.

Bu kişiler genellikle haksız yere “tembel” veya “yaramaz” olarak etiketlenebiliyor. Oysa ki durum tam tersi olabiliyor. Erken tanı konulduğunda ve doğru eğitim yöntemleriyle desteklendiklerinde, bu bireyler farklılıklarını büyük bir potansiyele dönüştürebiliyor.

Nitekim dünya çapında tanınmış pek çok başarılı isim de öğrenme güçlüğüyle mücadele etmiştir. Bunlar arasında dünyaca ünlü fizikçi Albert Einstein, sinema tarihine yön veren yönetmen Steven Spielberg, Walt Disney’in kurucusu Walt Disney, ünlü oyuncu Whoopi Goldberg ve dünyanın en başarılı girişimcilerinden Richard Branson gibi isimler bulunuyor. Bu örnekler öğrenme güçlüğünün bir engel değil, farklı bir öğrenme yolu olduğunu gösteriyor.

“Zorbalığa Karşı En Güçlü Kalkan: Erken Tanı ve Doğru Destek”

Bir çocuğun farklılıklarının zamanında anlaşılması ve doğru yönlendirilmesi, onun tüm geleceğini etkilediğine dikkat çeken Auto Train Brain Ceo’su Dr. Günet Eroğlu, “Bu noktada ailelerin ve öğretmenlerin dikkati, desteği ve özeni bir çocuğun hayatı için büyük önem arz ediyor. Doktorların erken tanısı ve doğru destekle gelişen bir çocuk, akranları arasında özgüvenle durmayı ve kendini savunmayı öğrenebilir. Onların özgüvenini zedeleyen her türlü zorbalık, eğitim hayatlarını ve psikolojik durumlarını derinden etkiliyor.

Bugün, gelişen teknoloji hem öğrenme güçlüklerinin erken teşhisinde hem de kişiye özel eğitim çözümleri sunmada önemli bir rol oynuyor. Nörogeribildirim (Neurofeedback) gibi yöntemlerle, çocuğun beyninin öğrenme ile ilgili zorlanan noktalarını hedeflenerek, yeni sinaptik bağlantılar kurulmasına yardımcı olunuyor. Bu sayede, beynin öğrenme süreci destekleniyor. Bu yöntemler çocukların aldığı eğitimleri destekleyen tamamlayıcı bir araç olarak konumlanıyor” diyerek sözlerini tamamladı.