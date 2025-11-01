ANATOLIUM MARMARA AVM’DE GARAJ GÜNLERİ BAŞLIYOR!

Anadolu Yakası’nın modern ve göz alıcı alışveriş merkezlerinden Anatolium Marmara AVM, kısa sürede alışveriş tutkunlarının buluşma noktası haline geldi. İstanbul’un hızla gelişen merkezi Kartal’da, Maya Grup ve Yılsan Holding tarafından hayata geçirilen Anatolium Marmara AVM, bu yıl ilk kez düzenleyeceği Garaj Günleri etkinliğiyle ziyaretçilerine özel fırsatlar sunmaya hazırlanıyor.

7–23 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek Anatolium Marmara Garaj Günleri, birbirinden ünlü ve sevilen markaların uygun fiyatlı ürünlerini ziyaretçilerle buluşturarak avantajlarla dolu bir alışveriş atmosferi yaratacak.

AVM, bu dönem boyunca sadece Garaj Günleri ile değil, aynı zamanda farklı konseptlerdeki etkinliklerle de ziyaretçilerine renkli bir Kasım ayı yaşatacak.

21 Marka, 10.000’den fazla ürünle buluşacak alışveriş tutkunları, Garaj Günleri kapsamında çok sayıda markanın özel indirimlerinden yararlanacak. Garaj Günlerine 500.000’den fazla alışveriş heveslisinin katılımı bekleniyor.

Ayrıca, 7–23 Kasım tarihleri arasında Anatolium Marmara AVM mağazalarından ve Garaj Gününe katılan markalardan toplamda 2.000 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, 500 TL değerinde hediye çeki kazanma fırsatı elde edecek.

Kartal E-5 üzeri metro Hastane–Adliye durağında yer alan Anatolium Marmara AVM, Garaj Günleri etkinliğini P4 otopark alanında ziyaretçileriyle buluşturacak. Kasım ayı boyunca alışverişi, kültürü ve tasarımı bir araya getiren Anatolium Marmara, ziyaretçilerine dopdolu bir deneyim sunmaya devam ediyor.