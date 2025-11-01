Türkiye’nin Moda Sahnesinde “Model Of Models 2025” Büyük Finaline Gün Sayıyor

Türkiye’nin model ve moda dünyasında fark yaratmayı hedefleyen prestijli organizasyonu Model Of Models 2025, 19 Kasım 2025 akşamı İstanbul Çengelköy’de büyük bir ihtişamla gerçekleşecek.

Yüzlerce başvuru, üç şehirde yapılan yarı finallerin ardından, yerli ve yabancı modellerin buluşacağı kırmızı halı röportajları, canlı yayınlarla ulusal ekranlara taşınacak podyum gösterileri ve sektörün önde gelen isimlerinin katılımıyla yılın en dikkat çekici moda gecesi yaşanacak.

Heyecan Zirvede: Katılım ve Süreç

Türkiye genelinden 861 yurtdışından 274 yabancı adayın başvurduğu yarışma, İzmir, İstanbul ve Bursa’da gerçekleştirilen üç büyük yarı finalle finale ulaştı. İzmir’de başlayan serüven, İstanbul etabında yoğun medya ilgisiyle devam etti ve Bursa’da tamamlandı. Finale kalan modeller; zarafet, sahne hâkimiyeti, yürüyüş tekniği ve profesyonellik kriterlerine göre değerlendirildi. Uzman jüri, bu yıl özellikle bazı finalistlerin “uluslararası podyumlara hazır” düzeyde olduğuna dikkat çekti.

Final Akşamı: Kırmızı Halı, Uluslararası Atmosfer

Final gecesi yalnızca bir yarışma değil; moda, sanat, medya ve prestijin buluştuğu unutulmaz bir etkinlik olacak.

Kırmızı halı röportajlarında iş, sanat ve medya dünyasının tanınmış isimleri yer alacak.

Yerli ve yabancı modeller aynı podyumda yürüyerek uluslararası bir atmosfer yaratacak.

Canlı yayınlarla Türkiye genelinde milyonlarca izleyiciye ulaşılması bekleniyor.

Kazanan modellerin, global moda markalarıyla iş birliği fırsatı yakalaması hedefleniyor.

Medya Gücü: Ali Rıza Yıldız Etkisi

Model Of Models 2025’in bu yılki jüri kadrosunda yer alan Ali Rıza Yıldız, organizasyonun medya ayağına güçlü bir vizyon kazandırıyor.

İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı olarak Türkiye genelinde medya yapılanmalarını bir çatı altında toplayan Yıldız, sadece bir gazeteci değil; aynı zamanda haberciliği kurumsal bir düzleme taşıyan isimlerin başında geliyor.

Yıllardır basın özgürlüğü, gazetecilerin örgütlenmesi ve yerel medyanın güçlendirilmesi konularında aktif bir rol üstlenen Yıldız, Türk medya dünyasında saygın bir konuma sahip. Onun jüri üyeliği, bu yarışmanın sadece bir güzellik veya model seçimi organizasyonu olmadığını; aynı zamanda medya disiplini, profesyonel iletişim yönetimi ve kamuoyu bilinciyle bütünleşen bir etkinlik olduğunu ortaya koyuyor.

Ali Rıza Yıldız’ın bu organizasyondaki varlığı, yarışmanın tanıtım, medya görünürlüğü ve etik duruş açısından da güven unsuru oluşturuyor. Özellikle moda dünyasında son yıllarda sıkça tartışılan “şeffaflık, profesyonellik ve kamuya açık değerlendirme süreçleri” gibi konularda Yıldız’ın deneyimi organizasyona önemli bir rehberlik sağlıyor.

Ayrıca, medya federasyonunun başkanı olarak sahip olduğu geniş basın ağı sayesinde etkinliğin ulusal basında görünürlüğünün artırılması, röportajların ve içeriklerin profesyonel bir editöryal anlayışla yönetilmesi bekleniyor. Bu da Model Of Models 2025’in, Türkiye’de moda ile medya arasındaki köprüyü en güçlü biçimde kuran organizasyonlardan biri olmasını sağlıyor.

Profesyonel Dokunuş: Deniz Şaman ve Ekip

Organizasyonun yapımcısı ve genel koordinatörü olarak gazeteci-sunucu Deniz Şaman, sektörde uzun yıllara dayanan deneyimiyle bu yıl da yarışmanın her aşamasına profesyonel bir çizgi kazandırıyor. Şaman’ın koordinasyonundaki ekip, hem medya hem moda dünyasında standardı yükselten bir konsept oluşturdu.

Bu iş birliğiyle birlikte; Ali Rıza Yıldız’ın medya gücü ve Deniz Şaman’ın sahne tecrübesi, yarışmanın sadece bir podyum etkinliği değil, aynı zamanda Türkiye’nin medya-moda entegrasyonunun simgesi haline gelmesini sağladı.

Neden Bu Organizasyon Önemli?

Türkiye’de model yarışmalarına yeni bir profesyonellik anlayışı getiriyor.

Uluslararası modellerin katılımı, ülkemizi moda sahnesinde bölgesel merkez haline getiriyor.

Yarı finallerin üç şehirde yapılması, organizasyonun ülke geneline yayıldığını ve kapsayıcı bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor.

Medya ayağında güçlü isimlerin bulunması, organizasyonun hem güvenilirliğini hem de toplumsal etkisini artırıyor.

“Model Of Models” markası, artık yalnızca bir yarışma değil; Türkiye’nin moda, medya ve sanat üçgenindeki en güçlü platformlarından biri haline geliyor.

Sonuç ve Beklenti

19 Kasım 2025 gecesi Çengelköy’de gerçekleşecek finalle birlikte, Model Of Models 2025 bir kez daha Türkiye’nin moda tarihine damgasını vuracak. Podyumların ışıltısı, medyanın dinamizmi ve profesyonelliğin birleştiği bu gece, sadece kazananları değil, tüm sektörü bir üst seviyeye taşıyacak.

Organizasyonun sonunda Türkiye’nin yeni moda yüzleri kadar, medyanın da bu dönüşümde oynadığı rol bir kez daha ortaya çıkacak. Ali Rıza Yıldız’ın medya stratejisi ve federatif vizyonu sayesinde, bu gece Türkiye’nin “moda-medya birlikteliğinde” bir dönüm noktası olmaya aday görünüyor.

