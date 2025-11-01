Toprağın Vicdanı, Üretimin Yüreği

Nasifoğulları, şehirden köye dönüşün sadece fiziki değil, ahlaki ve kültürel bir hareket olduğunu bilen bir aile ruhudur. Biz bu seferberliğe raflara ürün koymak için değil; insanlara umut, doğaya vefa, geleceğe emanet bırakmak için katıldık. Çünkü üretim bizim için sadece maddi bir kazanç değil; manevi bir borçtur.



Her kavanoz reçel, bir annenin duasını taşır. Her zeytinyağı şişesi, bir dedenin nasihatini. Her kurutulmuş ot, bir köy çocuğunun hayalini. Bizim üretimimizde hesap değil, his vardır. Maliyet değil, mahiyet konuşur. Çünkü biz biliyoruz ki, toprağa emekle dokunan el, sadece ürün değil; huzur üretir.

Maddi boyutu elbette önemlidir. Üretici kazanmalı ki üretim sürdürülebilsin. Ama biz, kazancı sadece lirayla ölçmeyiz. Bir müşterinin “Bu ürün bana çocukluğumu hatırlattı” demesi, bizim için en büyük gelir kalemidir. Çünkü biz, duyguyla beslenen bir markayız. Nasifoğulları, sadece doğal ürünlerin değil; doğal duyguların üreticisidir.

Neşat Yalçın Nasifoğulları yöresel Doğal ve Organik ürünleri Kadıköy nesatyalcin@gmail.com