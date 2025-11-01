Geriye Dönmek İleriye Gitmektir

Bir zamanlar köyden şehre göç edenler, daha iyi bir hayatın peşindeydiler. Fabrika bacaları umut gibi tüterdi, asfalt yollar geleceğe açılan kapıydı. Ama zaman gösterdi ki, şehirde kaybedilen sadece toprak değil; ruh, aidiyet, doğayla kurulan kadim bağ da yavaş yavaş silindi.



Bugün ise başka bir göç başlıyor. Sessiz ama derin. Şehirden köye doğru… Bu göç, sadece bir yer değişikliği değil; bir vicdan hareketi, bir üretim seferberliği. Çünkü insanlığın ve Türkiyemizin ihtiyacı olan şey artık beton değil, bereket. Raf değil, toprak. Ambalaj değil, emek.

Doğal ve organik ürünler üretmek, sadece sağlıklı beslenmek için değil; aynı zamanda geçmişle barışmak, geleceğe umut ekmek için de bir davettir. Bu yazı, o davetin sesi olsun. Benim kalemimden, sizin yüreğinizden, bizim toprağımızdan.

Nesat Yalçın Nasifoğulları yöresel Doğal ve Organik ürünleri Kadıköy Istanbul nesatyalcin@gmail.com