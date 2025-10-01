Türk Medyasının Usta Gazetecileri Galata Köprüsü’nde Buluştu

Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamaları kapsamında Türkiye Haberciler Birliği Başkanı Salih Alus (Sarı Tilki) ve gazeteci Rasim Aydın tarafından organize edilen Galata Köprüsü buluşması, Türk basın tarihine yön veren usta gazetecileri bir araya getirdi. Türkiye’nin gündemini yıllarca belirleyen isimler, Cumhuriyet coşkusunu basın mesleğinin onuruyla harmanladı.

Cumhuriyet Bayramı’nın İstanbul’daki en özel etkinliklerinden biri, Galata Köprüsü’nün büyülü atmosferinde gerçekleşti. Türkiye Haberciler Birliği Başkanı Salih Alus (Sarı Tilki) ve deneyimli gazeteci Rasim Aydın’ın ev sahipliğinde düzenlenen gece, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda Türk medya tarihine damga vuran gazetecilerin yeniden bir araya geldiği anlamlı bir buluşma oldu.

Katılımcılar arasında, farklı dönemlerde yaptıkları özel haberlerle Türkiye’nin hafızasında yer etmiş yazı işleri müdürleri, haber müdürleri, istihbarat şefleri, köşe yazarları ve muhabirler yer aldı. Her biri, geçmişte çalıştıkları medya organlarında kamu yararını esas alan, tarafsız, cesur ve ilkeli habercilik anlayışıyla öne çıkan isimlerdi.

Gece boyunca eski dostluklar tazelendi, mesleğin geçmişine dair anılar paylaşıldı. Cumhuriyet’in anlamı, gazeteciliğin vicdanı ve basının bugünkü durumu üzerine yapılan samimi sohbetler, gecenin ruhunu daha da derinleştirdi.

Türkiye Haberciler Birliği Başkanı Salih Aluş, konuşmasında gazeteciliğin gerçek misyonuna vurgu yaptı:

“Burada bulunan herkes, kalemini halkın sesi yapmak için kullandı. Onlar hiçbir dönemde kimsenin adamı olmadı. Bu gece, Cumhuriyet’in ışığında şekillenmiş gerçek gazeteciliğin onurunu temsil ediyor.”

Organizasyonun diğer ismi Rasim Aydın ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Bu masa etrafında toplanan isimler, Türkiye’nin yakın tarihine haberleriyle yön vermiş, halkın güvenini kazanmış gazetecilerdir. Onlarla aynı karede olmak, mesleğimizin gerçek anlamını yeniden hatırlatıyor.”

Gecede çekilen fotoğraflar ve paylaşılan dostluk dolu anlar, Cumhuriyet Bayramı coşkusuna unutulmaz bir renk kattı. Katılımcılar, “Gerçek gazeteciliğin hâlâ var olduğunu” göstermekten duydukları mutluluğu dile getirdiler.

Geceden Kareler

Galata Köprüsü, kırmızı-beyaz renklerle aydınlatıldı; köprü üzerindeki dev Türk bayrakları geceye ayrı bir anlam kattı.

Usta gazeteciler Boğaz manzarası eşliğinde hatıra fotoğrafları çektirdi.

Etkinlikte Cumhuriyet marşları çalındı, Atatürk posteriyle süslenen masa dikkat çekti.

Dostluk, dayanışma ve meslek onuru gecenin ortak duygusu oldu.

🗣️ Katılan Gazetecilerden Notlar

“O gece sadece Cumhuriyet’i değil, gerçek gazeteciliğin geçmişini de kutladık.”

“Yıllar sonra aynı masada olmak, medyanın altın çağını yeniden yaşattı.”

“Bugün artık bu kadroyu bir arada görmek çok zor. O gece, mesleğimizin ruhunu yeniden hissettik.”

Galata Köprüsü’nde düzenlenen bu özel buluşma, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu ve Türk basınının vicdanını bir araya getirdi.

O gece köprüde parlayan sadece ışıklar değil; gerçeğin, cesaretin ve meslek onurunun ışığıydı.

Galeri