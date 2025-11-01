Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesinden Uluslararası Başarı

İstanbul/Küçükçekmece Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi, 2023/2024 ve 2024/2025 eğitim öğretim yıllarında yürüttüğü Erasmus+ KA220 “Digital For Active Education – Dig4AEdu” projesi kapsamında önemli faaliyetlere imza attı. Portekiz koordinatörlüğünde yürütülen ve Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan, Letonya ve Romanya’nın ortak olduğu proje, dijital eğitim uygulamalarının geliştirilmesini ve öğrencilerde STEM, dil, dijital ve sosyal becerilerin artırılmasını hedefliyor.

Okul öğretmenleri yıl içerisinde Portekiz ve Romanya’da düzenlenen toplantı ve eğitimlere katılarak Micro-bit, Arduino ve araştırma temelli öğretim yöntemleri üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. Öğrenciler ise Letonya, Portekiz, İstanbul, Rodos ve Romanya’da düzenlenen hareketliliklerde çeşitli temalar doğrultusunda dijital projeler üreterek okullarını temsil etti.

Kasım ayında İstanbul’da gerçekleştirilen Ara Dönem Değerlendirme Toplantısı’nda proje süreci tüm ortaklar tarafından ele alındı. Projenin final toplantısı ise, 18-21 Kasım tarihleri arasında Rodos’ta gerçekleştirilecek.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi yönetimi, projenin öğrencilerin akademik ve kültürel gelişimine önemli katkılar sunduğunu belirterek çalışmaların başarıyla devam ettiğini açıkladı.

Galeri