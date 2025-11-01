“ÖNCE KENDİNİ GÖR” FOTOĞRAF SERGİSİ

Bir Kareyle Kendine Bakmak: İçsel Bir Yolculuk Başlıyor

Fotoğrafın yalnızca görüneni değil, hissedileni de yakalayabildiğine inanan sanatçılar, “Önce Kendini Gör” adlı sergide bir araya geliyor. Küratörlüğünü Şüheda Karakuş’un üstlendiği sergi, 32 farklı fotoğraf karesi aracılığıyla izleyiciyi kendi iç dünyasına doğru derin bir yolculuğa davet ediyor.

“Bir kare bazen kelimeden güçlüdür” düşüncesiyle hazırlanan sergi, fotoğrafı yalnızca bir belge değil, bir kendilik anısı olarak konumlandırıyor. Şehir, hafıza ve zaman ekseninde ilerleyen seçki; bir yüz, bir sessizlik ya da bir manzara üzerinden insanın kendine ayna tutmasını sağlıyor. Her kare, kelimelerin susup duyguların görünür olduğu bir alan yaratıyor.

Sergi, izleyiciye şu soruyu yöneltiyor:

“Görmek sadece bakmak mı, yoksa kendine dokunmak mı?”

Kurtuluş Sanat’ta sanatseverlerle buluşacak olan sergi, 14 Kasım Cuma günü saat 18.00 – 20.00 arasında gerçekleşecek açılış etkinliğiyle kapılarını açıyor. Ziyaretler, 21 Kasım 2025 tarihine kadar 11.00 – 18.00 saatleri arasında yapılabilecek.

Sergi Adı: Önce Kendini Gör

Tarih: 14 – 21 Kasım 2025

Mekan: Kurtuluş Sanat (Harbiye Askeri Müze karşısı)

Açılış: 14 Kasım | 18.00 – 20.00 Ziyaret Saatleri: 11.00 – 18.00