İnsandan Kaçan, Küçükçekmece DT Sahnesi’nde

İstanbul Devlet Tiyatrosunun yeni oyunu İnsandan Kaçan 18 Mart Salı günü saat 20:00’de, Üsküdar Tekel Sahnesinde prömiyerini gerçekleştirdi. İnsandan Kaçan, ünlü Fransız komedya yazarı Moliere’in 1661 yılında yazdığı Le Misanthrope ( İnsandan Kaçan ) Fransız soyluların sahte kibarlıklarını ve çıkarcılıklarını alaycı bir dille eleştirir. Zenginliğin, süsün, abartılı nezaketin takdir topladığı seçkinler dünyası aslında kötülük, ikiyüzlülük, yalan ve dedikoduyla doludur. Oyunun baş kahramanı Alceste bu yolsuzluğa savaş açmaya karar verir ve çevresindeki herkesle mücadeleye başlar… Moliere’in yazdığı oyunun çevrisi Bedrettin Tuncel’e ait. Cem Emüler yönettiği oyunda, dekor ve kostüm tasarımı Ayçın Tar, ışık tasarımı Yakup Çartık, müzik Burak Erkul, koreografi Pınar Ataer. Yönetmen yardımcısı Tayfun Erarslan ve oyunun asistanları Burak Çevik, Gülşah Bolat. Oyuncu kadrosunda ise Emre Ön, Evren Akyürek, Sertel Uğur, Abdülhamit Mutlu, Fatma Nazlı Kurbal, Türkü Deyiş Çınar, Fatoş Eve Köroğlu Önalp, Selim Ata Polat, Atlas Karan Tumluer, Ege Erarslan, Burhan Yıldız yer alıyor. İnsandan Kaçan, sezon boyunca seyirciyle buluşmaya devam edecek ve 13-14-15 Kasım tarihlerinde Küçükçekmece DT Sahne’de oynayacak.