Adalı ve Yalçın ortak “altılı” yapsın!

Beşiktaş’ı toparlasın, krizden çıkarsın diye Sergen Yalçın’la anlaşan siyah-beyazlılar, günden güne daha da kötüye gidiyor.

Solskjaer döneminden bir farkı olmayan Beşiktaş’ta Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası Kasımpaşa’dan da alınan 1 puan taraftarı artık çıldırttı.

Kasımpaşa maçı sonrası Sergen Yalçın da taraftarı sakinleştirmek için tribüne gitmek zorunda kaldı.

Sergen Hoca Beşiktaş’ın efsanesi fakat bu sene işler istenildiği gibi gitmiyor.

Bence gidecek gibi de değil. Hatta şunu yazayım, Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ı bu sene sezonu ilk 5’te bitirirse büyük başarı derim.

Yalçın her ne kadar zaman istese de perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.

Kötü gidişatın yanında bir de Sergen Yalçın’ın at yarışı sevdasını bilmeyen yoktur.

Takım kötü giderken Sergen Hoca adına paylaşılan ganyan kuponu da taraftarı yeterince rahatsız ediyor.

Bir takımın teknik adamı, kulübüyle ilgilenmek yerine bu işlere bakarsa zaten ortada bir başarı falan da olmaz, olamaz da.

Bunlar bir kenara dursun Beşiktaş Kulübünün Başkanı Serdal Adalı aynı zaman da Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığı’nı da yapıyor.

Hal böyleyken oldu olacak Sergen Yalçın’la Adalı bir olup aralarında altılı ganyan yapsınlar!