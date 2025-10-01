İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nden “BİR ULUS UYANIYOR” Konseri

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “en büyük eserim” dediği Cumhuriyet’in kuruluşunun dönümünde, 29 Ekim 2025 Çarşamba akşamı, Saat 20:00’de, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda anlamlı bir kutlamaya imza atıyor.

Cumhuriyet Bayramı, sadece takvimde var olan bir gün değil; özgürlüğün, bağımsızlığın ve halk iradesinin yeniden doğuşudur. 29 Ekim, bir milletin küllerinden doğarak kendi kaderini tayin ettiği gündür ve bugün, Cumhuriyet’in ilanının üzerinden geçen yıllara rağmen, bu anlam hiç eksilmedi; aksine daha da büyüdü, daha da kök saldı. Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil; halkın özgüveni, yaratıcılığı ve ortak iradesidir.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, “Bir Ulus Uyanıyor” konseri ile Cumhuriyet Bayramı’nı kutlarken, geçmişten aldığı ilhamla geleceği inşa etme sorumluluğunu da taşıyor. Çünkü Cumhuriyet, sadece korunacak değil; her gün yeniden yaşatılacak bir emanettir.

Çağdaş Türk müziği bestecisi Oğuzhan Balcı’nın Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına armağan olarak 2023 yılında bestelediği on bölümlük senfonik eser “Bir Ulus Uyanıyor”, I.Dünya Savaşı’ndan sonra ülkesi işgal edilen Türk halkının, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirdiği kurtuluş mücadelesini, mücadeleye katılanların cesaretini ve vatan sevgisini konu alır. Atatürk, tüm silah arkadaşları ve o dönemde vatanını korumak için canını hiçe sayan tüm Türk halkına duyulan şükran ve minnetle bestelenen eserde, Kurtuluş Savaşı’nın yarattığı atmosfer çeşitli açılardan tasvir edilmiştir. Üç solist (mezzosoprano, tenor ve bariton) ve senfonik orkestra için oluşturulan eserde yer alan aryaların sözleri bestecisi tarafından yazılmış olup, metin yazarlığını müzikolog Ersin Antep üstlenmiştir.

29 Ekim 2025 akşamı, Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek konserde; İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı Oğuzhan Balcı yönetiyor. Konserin solistleri; mezzosoprano Aylin Ateş, tenor Ufuk Toker ve bariton Caner Akgün. Metin Yazarı ve Anlatıcı ise Ersin Antep. Işık, Onur Koçtürk imzalı.