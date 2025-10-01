Beste Makinası Gülperi Öztürk’ten Yeni Tekli: “İncilerin Mi Dökülür”

Kendine özgü besteleri ve güçlü yorumuyla halk müziğinde özel bir yere sahip olan Gülperi Öztürk, yeni teklisi “İncilerin Mi Dökülür” ile müzikseverlerle buluştu. Eser, tüm dijital platformlarda yayına girdi.

Şiirsel dili, derinlikli besteleri ve içten yorumuyla gönüllere dokunan sanatçı, bu yeni eseriyle dinleyicilerini estetik bir müzik yolculuğuna davet ediyor.

Yapımını Haluk Özkan Projects’in üstlendiği çalışmanın aranjesinde, alanının duayen isimlerinden Mete Artun imzası bulunuyor. Şarkının söz, müzik ve yorumu ise sanatını yıllara yayan Gülperi Öztürk’e ait.

Sanatçı, yeni teklisi için duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Yıllardır müzik dünyasına şiirlerim ve bestelerimle katkı sunuyorum. Müzik uzun bir yolculuk ve bu yolculukta birçok esere imza attım. Bestelerimi ve şiirlerimi sanatseverlerle buluşturmak biz sanatçıların asli görevi. Ben inanıyorum ki dünyayı sanat ve sanatseverler kurtaracak.”

“İncilerin Mi Dökülür” şimdi tüm dijital mecralarda yayında.