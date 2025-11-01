ATAŞEHİR ŞAŞAALI 1 YAŞINDA!

Ataşehir’in en özel buluşma noktalarından biri olan “Şaşaalı Yeni Nesil” , bir geceyle 1. yaşını kutladı.

Sanat dünyasının birçok ünlü ismin katıldığı bu özel gece, adeta yıldızların dönüşümüne dönüştü.

Yeşim Salkım, Yeliz, Esra Özmen, Timur Atasever, Cefi, Beyza Bakırcı, Ersan Er, Nil Karataş, Çağla, Esra Öztürk, Rita, Nisan ve Eypio gibi sevilen sahne sanatçıları arasında yer aldı; Şarkılar, kahkahalar ve alkışlarla dolu bir atmosfer yaşandı.

Tüm sanatçılar, gecenin sonunda birlikte doğum günü pastasını keserek “Şaşaalı” ailesinin yeni bir yaşın kutlu olması diledi.

Bir Mekân Değil, Bir Yaşam Tarzı!

“Şaşaalı” sadece bir eğlence mekanı değil; Dostluğun, sanatın, gidişatın ve zarafetin buluştuğu özel bir atmosferi temsil ediyor.

Gecenin ayrıntılarında yapılan konuşmada, “Bir yıl önce büyük bir hayalle açılan bu kapı, artık binlerce ulaşılabilir ev haline geldi” sözleri salondan büyük alkış aldı.

Genç İş Kadını Kalbe Nur Demiral: “Bu Aile Hepimizin…”

Gecenin ev sahibi, “Şaşaalı Yeni Nesil”de işletme müdürü Kalbe Nur Demiral , duygusal bir konuşma yaptı:

“Bir yıl önce büyük bir heyecanla başladığımız bu yolculukta hedefimiz sadece bir mekan yaratmak değildi.

Dostluğun, mutluluğun ve enerjinin birleştiği bir atmosfer yaratmak istedik.

Her kahkahada, her dostlukta, her buluşmada bunu başardığımızı çalışıyoruz.

Ekibimize, sanatçılarımıza ve en fazla yalnız kalmaya çalışıyoruz.”

Genç Patron Şefik Yalvaç Sahneye Davet Edildi

Demiral’ın ardından sahneye, “Şaşaalı” markasının yaratıcısı ve genç iş insanı Şefik Yalvaç davet edildi.

Demiral, Yalvaç’ı şu sözlerle sahneye çağırdı:

“O sadece genç bir iş insanı değil, aynı zamanda bu aileye kalbini koyan bir dost.

Onun detaya emeğini katan, başarına imzasını atan bir lider.

Alkışlarınızla ‘Şaşaalı’ markasının mimarı, genç patron Şefik Yalvaç…”

Salonda yükselen alkışlar arasında sahneye çıkan Yalvaç, kısaca paylaştı:

“Biz sadece bir mekan açmadık; bir ruh, bir yardımiyet yarattık.

Her gelen misafirin kendini evinde bu sıcak ortam, bizim en büyük başarımız.”

Şaşaalı’nın 1. Yılına Yakışır Gecesi

Gecenin ilerleyen saatlerinde müzik, dans ve eğlence hızının kesilmesinden devam etti.

Davetliler, ışığın, görünümün ve dostluğun büyüsünde muhteşem anlar yaşarken, “Şaşaalı” adeta Ataşehir gecesinin nabzını bir kez daha sürdürdü.