Kendi tarzıyla yükselen özgün bir ses Osman Korkmaz’dan “Bilirim” albümü

Halkın Duygularına Dokunan Bir Albüm

Erzurum – Oltu doğumlu müzisyen Osman Korkmaz, uzun yıllara dayanan sahne deneyimi ve içten yorumuyla, halkın duygularına seslenen ilk albümü “Bilirim”i dinleyiciyle buluşturdu.

Aranjörlüğünü ve prodüktörlüğünü Ensar Çelik’in üstlendiği albüm; özgün, halk ve duygusal tarzları bir araya getirerek, Anadolu’nun ruhunu modern tınılarla harmanlıyor. Her biri yaşanmışlıkların içinden süzülmüş onbir şarkı, sevgi, özlem ve insanın kendisiyle olan yolculuğunu anlatıyor.

Osman Korkmaz, yıllarını sahnede halkla iç içe geçirerek edindiği deneyimi bu albümde samimi bir dille dinleyiciye aktarıyor. “Bilirim”, yalnızca bir müzik albümü değil; halkın sesiyle, sanatçının kalbinin buluştuğu bir anlatı olarak öne çıkıyor.

Albümün tanıtımı 1 Kasım 2025’te Erzurum İbrahim Erkal Kültür Merkezi’nde büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Albüm, Ensar Çelik Prodüksiyon etiketiyle yayımlandı ve tüm dijital platformlarda dinlenebilir.

