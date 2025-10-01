Kadıköy’de Cumhuriyet Yürüyüşü” Resmi Geçit Töreni düzenlendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Kadıköy’de devam ediyor. Saat 19.00’da Bağdat Caddesi’nde gerçekleşecek geleneksel “Cumhuriyet Yürüyüşü” öncesi, sabah saatlerinde Resmi Geçit Töreni düzenlendi. Törende Klasik Otomobiller’in geçişi renkli görüntülere sahne oldu.

Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve askeri erkan, Bağdat Caddesi’nde düzenlenen törende halkı ve geçit kortejini selamladı. Geçit töreninde öğrenciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, bisikletliler ve klasik otomobillerin oluşturduğu kortej renkli görüntülere sahne oldu. İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin korosu, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Erenköy Kız Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen folklor gösterileri de izleyicilerden büyük alkış aldı. Törende Cumhuriyet temalı resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere madalya ve ödülleri verildi.

Resmi Geçit töreninin en renkli anlarını İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin düzenlediği Cumhuriyet Konvoyu oluşturdu. Cumhuriyetin 102’nci yıl dönümü kapsamında 60’ıncı Yıl Göztepe Parkı’ndan hareket eden konvoya 29 Ekim Bisikletçileri de bayrak ve flamaları ile katıldı.

Kutlamalar kapsamında, gün boyunca Bağdat Caddesi’nde Cumhuriyet Bandosu marşlar çalarak kutlamalara coşku katacak. Yaren Zeybek Kulübü’nün zeybek gösterisi, Aytunç Bentürk Dans Akademi’nin vals ve zeybek performansı, Kadıköy Belediyesi Çocuk ve Gençlik Sanat Merkezleri ile Kriton Curi Gönüllü Korosu’nun sahne alacağı gösteriler ile bayram coşkusu doyasıya yaşanacak.

BÜYÜK CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ BUGÜN SAAT 19.00’DA BAĞDAT CADDESİ’NDE

Kadıköy Belediyesi’nin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının doruk noktası olan “Cumhuriyet Yürüyüşü” her yıl olduğu gibi bu yıl da Bağdat Caddesi Suadiye ışıklarda saat 19.00’da başlayacak, Göztepe ışıklarda sona erecek. Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleşecek.

Bu sene 30’uncusu düzenlenen ve geleneksel hale gelen “Cumhuriyet Yürüyüşü” için Bağdat Caddesi renkli ışık ve bayraklarla süslendi. Türk bayrakları ve ışıklı LED ekranlarla özel olarak hazırlanan Cumhuriyet tırı ve kortejin geçişi, caddenin farklı noktalarına kurulan dev ekranlardan da canlı olarak izlenebilecek. Yürüyüşe, Cumhuriyet sevdalıları ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve meşalelerle katılarak renkli görüntüler oluşturacak.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, tüm İstanbulluları yürüyüşe katılmaya davet ederek şu çağrıyı yaptı: “Cumhuriyetimizin 102’nci yılında Kadıköy’den yükselen bu büyük yurttaşlık coşkusuna herkesi bekliyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği Cumhuriyet’e sahip çıkmak için gelin, bayraklarımızla, marşlarımızla birlikte yürüyelim.”

