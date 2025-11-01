Konut satışında tarihi rekora doğru!

Her karşılaştığımız dost, arkadaş sağolsunlar, gayet doğaldır ki “işler nasıl Mustafa “ diye soruyor. Kötü diyeceğimi zannediyor çoğunluk. Oysa hem satış, hem kiralama sayıları geçmiş yıl rakamlarının üzerinde.

Gayrimenkul, Yatırım Danışmanı Mustafa Bayram Aksoylu konut satışlarıyla alakalı yaptığı değerlendirmede;

“Birlikte bakalım mı Türkiye konut satış verilerine. Rakamlar devlet kurumu Tüik’e ait.

2023 Ekim = 93.761 ad

2024 Ekim = 165.138 ad

2025 Ekim = 164.306 ad ( -%0,5 )

2023 Ocak – Ekim = 993.835 ad

2024 Ocak – Ekim = 1.112.374 ad

2025 Ocak – Ekim = 1.293.033 ad ( +%16,2 )

Bu rakamlara ulaşırken ipotekli, kredi kullanarak çok mu satış yapıldı. Hayır.

İpotekli / kredi kullanarak yapılan satışlar..

2024 Ocak – Ekim = 113.406 ad

2025 Ocak – Ekim = 186.020 ad

Artış oranı yüksek görünse de toplam satış içinde kredi kullanım sayısı / oranının kıymeti yok.

İlk el satış rakamları…

Müteahhitten, sıfır inşaat, kentsel dönüşüm rakamları dahil.

2024 Ekim = 57.675 ad

2025 Ekim = 54.866 ad ( -%4,9 )

2024 Ocak- Ekim = 358.558 ad

2025 Ocak – Ekim = 397.508 ad ( +%10,9 )

Ülkemizde konut sıkıntısının bitmesi için ilk el satış rakamlarının çok artması gerek. Ancak bazı sebeplerle burada gerekli rakamlara ulaşamıyoruz. Sebep belli aslında, konu derin. Yazacağım.

İkinci el satışları ise …

2024 Ekim = 107.459 ad

2025 Ekim = 109.440 ad ( %1,9 )

2024 Ocak – Ekim = 753.816 ad

2015 Ocak – Ekim = 895.526 ad ( +%18,8 )

Rakamlardan da görüleceği gibi artışın ağırlığı ikinci el grubunda.

Yabancılara yapılan satışlar…

2024 Ekim = 2.122 ad

2025 Ekim = 2.105 ad

2024 Ocak – Ekim = 19.212 ad

2025 Ocak – Ekim = 17.050 ad ( -%11,3 )

Yabacıların ülkemizden konut alımları azalmaya devam ediyor. Oysa Türk Halkının yurt dışındaki ülkelerden konut satın almaları artarak devam ediyor. Ülkemiz ise döviz kaybediyor.

Son olarak yıl sonunda nerede olabilirize bakalım mı?…

2023 Ocak – Aralık = 1.225.926 ad

2024 Ocak – Aralık = 1.478.025 ad

2025 Ocak – Ekim = 1.293.033 ad

Dikkat ederseniz yılın bitmesine 2 ay kala dahi 2023 satışı geçilmiş. 2023 yılı kötü bir yıl olsa da 2025’te son 5 yılın da üzerinde rakamlar var.

Aylık 150.000 adet civarı satış olabileceğini var saysak dahi, yılı 1.600.000 adet ile kapatabiliriz. Her koşulda tarihi rekora ulaşılacak.

Rakamlar iyi gibi görünse de, en son geçen ayda belirttiğim gibi Türkiye’nin potansiyeli bu rakamların da %20 üzerindedir.

Hayatta 3 konu yaşamın kendisidir.

Gıda, su ve sonrada barınma ihtiyacı. Konut sadece yatırım aracı değil, yaşamdır.

Almak, satmak devam ediyor yani. Zamanı, fırsatı, GELECEĞİ İyi değerlendirmeli, doğru İNSAN / emlakçı ile çalışırsanız sonuç alırsınız.