Kadın Liderlerle Dönüşüm Buluşmaları İstanbul’da Gerçekleşti

Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF), kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. TSKF Kadının Ekonomik Güçlendirilmesi Çalışma Grubu tarafından hayata geçirilen “Kadın Liderlerle Dönüşüm Buluşmaları” programının beşinci durağı İstanbul oldu.

Rol model kadın liderleri iş dünyası ile buluşturmak ve karar mekanizmalarında kadın temsiline dikkat çekmek amacıyla Manisa, Denizli, İzmir ve Bursa’da gerçekleştirilen etkinlik serisinin beşincisi, geçtiğimiz günlere İstanbul’daki Mastercard Toplantı Salonu’nda yapıldı. Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF), Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) ve Teknolojide Kadın Derneği’nin paydaşlığında düzenlenen buluşmanın konuğu Mastercard Doğu Avrupa Başkanı Yasemin Bedir oldu. Bedir, iş hayatında kadın liderliğinin önemi, üst yönetimde kadın temsilini artırmanın kurumsal faydaları ve geleceğin liderlik becerileri üzerine görüşlerini paylaştı.

Etkinlik, SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Başkanı Zehra Öney ve TSKF Başkanı Betül Elmasoğlu’nun açılış konuşmalarıyla başladı. Konuşmacılar, iş dünyasında kadın liderliğinin güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda önemli mesajlar verdi.

Ardından gerçekleşen “Kadın Liderlerle Dönüşüm” oturumunun moderatörlüğünü TSKF Kadının Ekonomik Güçlendirilmesi Çalışma Grubu Üyesi Sevda Solak üstlendi. Yasemin Bedir, kariyer yolculuğunu, ilham veren deneyimlerini, kurumsal politika uygulamalarını ve sosyal etki programlarını katılımcılarla paylaştı.

“Kadın Liderler Yönetim Masalarında Fark Yaratıyor”

SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem, kadınların karar mekanizmalarındaki varlığının önemine dikkat çekerek şöyle konuştu: “Kadınların liderlik pozisyonlarında yer aldığı şirketler daha yenilikçi ve sürdürülebilir büyüme sağlıyor. Ekonomik kalkınmanın yolu, kadınların potansiyelini tam anlamıyla ortaya koyabilmelerinden geçiyor.”

Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney, “Bugün teknoloji, yalnızca sistemleri değil güç dengelerini, karar mekanizmalarını ve liderlik tanımlarını yeniden şekillendiriyor. Bu dönüşümde kadınlar görünür oldukça ekonomiler daha dirençli, kurumlar daha yenilikçi ve toplum daha kapsayıcı hale geliyor. Teknolojide Kadın Derneği olarak biz, kadınların teknoloji alanında yalnızca ‘yer aldığı’ değil yön verdiği bir gelecek inşa ediyoruz. Çünkü kadınların üretimde yer aldığı ve liderlik ettiği bir dijital çağ, sadece mümkün olan değil sürdürülebilir olan gelecek modelidir. Değişimi beklemiyoruz, değişimin mimarlığını kadınlarla birlikte yapıyoruz.”

TSKF Başkanı Betül Elmasoğlu ise programın amacını şu sözlerle aktardı: “Kadın Liderlerle Dönüşüm Buluşmaları ile Türkiye’nin farklı illerinde iş dünyasını bir araya getirerek kadınların yönetim kurullarında ve üst düzey pozisyonlarda daha fazla yer almasına yönelik farkındalık yaratıyoruz. Kadınların güçlenmesi için yürüttüğümüz projeleri paylaşırken iş dünyası, üniversiteler ve sivil toplumla iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Kadınların üst yönetimlerde yer alması sadece eşitlik için değil, kurumların sürdürülebilir başarısı için de kritik.”

“Liderlik Cesaret, Sorumluluk ve Alan Açmaktır” — Yasemin Bedir

Mastercard Doğu Avrupa Başkanı Yasemin Bedir, liderliğin anlamına ve kadınların iş hayatındaki rolüne vurgu yaptı: “Liderlik bir unvan değil içten gelen bir sorumluluk, cesaret ve başkaları için alan açma kapasitesidir. Kadınlar birbirini desteklediğinde dönüşüm çok daha hızlı gerçekleşiyor.”

Bedir, fırsat eşitliği ve çeşitliliğin kurumsal başarıdaki önemini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Çeşitlilik inovasyonu güçlendirir. Kurumların, kadınların katılımının yanı sıra liderlik pozisyonlarına erişimlerini de desteklemesi gerekiyor. Genç kadınlara tavsiyem: Sesinizi duyurun, cesur olun. Siz başarıya ulaştığınızda toplum da kazanır.”