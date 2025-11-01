Moda’lı sanatçı Füsun Selen Bilginer için sergi açıldı

SARI ÇİÇEKLERDEN SORUN BENİ…

Moda’da, Museo_Moda Sanat Galerisinde 8 Kasım’da eşine az rastlanır bir sergi açıldı.

Mimar Sinan Üniversiteli ve İstanbul Güzel Sanatlar Akademili 36 sanatçı bir yıl önce kaybettikleri Sanatçı arkadaşları Füsun Selen Bilginer için, ürettikleri ya da seçtikleri eserleri ile bir anma sergisi düzenlediler.

Sergi ismini, Füsun Selen Bilginer’in vefatından çok kısa bir süre önce arkadaşları ile paylaştığı veda mesajından alıyordu.

” Git gel bir döneme giriyorum.

Bazen evci, bazen hasta sürecek bir gelecek…

ama GELECEK DE BİR GÜN GELECEK.

NE YAZILI İSE O…

KADER, KISMET DEDİKLERİ HAYATIN GERÇEĞİ…

Geldik biraz da biz oyalanıp gideceğiz.

Bunu bilerek, günlerle savaşarak, yuvarlanıp gidiyoruz nasılsa.

Su akıp yolunu bulacak, doğa kendi dönüşümünü tamamlayacak…

Umarım sarı, has İstanbul çiçeği olurum. Hani şu minicik, içi pırıl pırıl, parlak cilalı gibi.

SİZLER DE BENİ SARI ÇİÇEĞE SORARSANIZ SEVİNİRİM.

En sevdiğim ilahimiz Yunus Emre’dendir. Hayrınız olur,

Soylamayı da soylarım yani… mırıldansanız yeterli.

Her şey için teşekkürler dostlar, arkadaşlar.

Merak etmeyin, burada kalmaya her şeye rağmen gayret ediyorum.

Sevgiyle kalın, görüşmek üzere.

Teşekkürler…”

Sergi büyük ilgi ve beğeni topladı. Eski arkadaşların bir araya gelişi hüzünlü bir sevinç yaşattı.

36 sanatçının yapıtlarıyla katıldığı sergi 22 Kasım’a kadar izlenebilecek.

Sergiye Katılan Sanatçılar:

Arzu Çorbacı, Aysun İlgen, Ayşen Erte, Berna Erkün, Birgül Hacıalioğlu, Celal Aydın, Canan Bilge, Çağla Tuğal Göksu, Çetin Özer, Çiler Belen, Dilara Oktar Gürses, Ebru Kut, Egem Uzer, Ekin Abacı, Gülşen Kıbrıslı, İnci Çokneşeli, Kutay Uzer, Mediha Aşkın, Mehmet Sabri Haspolatlı, Münevver Cillov, Münevver Çarkgil Aksoy, Nazan Sönmez, Nazire Özturanlı, Nesteren Silivrili, Neveser Özenbaş, Nilgün Temiz, Nurper Demirhan, Oya Abacı, Rana Sirkecioğlu, Semra Bolat, Serap Murathanoğlu Eyrenci, Sonay Demirhan Demir, Şeyda Gürsoy Çoban, Tahsin Çorbacı, Vildan Çolak Yıldız ve Yasemin Silivrili.

Museo – Moda Sanat / Galeri / Atölye

Adres: Moda Cad. Damacı Sok. Beşik Apt. No: 1_3 (Victor Levi karşısı) Moda/Kadıköy

Tel: 0216 465 71 71

Kimdi bu kadar çok sevilen Füsun Selen (Bilginer) …

FÜSUN SELEN BİLGİNER

1951… İstanbul’da doğdu.

1970 … Kandilli Kız Lisesini bitirdi.

1977 …İDGSA (MSGSÜ), Resim Bölümü Prof. Devrim Erbil Atölyesi, Yüksek Lisans derecesiyle mezun oldu.

1977 … İDGSA (MSGSÜ), Resim Bölümü Gravür Atölyesini bitirdi.

1980 … Marmara Kolejinde Resim ve Turizm öğretmenliği yaptı.

1981… Stuttgart Üniversitesi, WS sanat tarihi ve Germanistik bölümü ile Süddeuctcher Rundfunk, Abend Schauprogramında misafir öğrenci oldu.

1982 … İDGSA / STV (MSGSÜ) mezun oldu.

1982…Sinemada ve Tv dizilerinde yönetmen asistanı, sanat yönetmeni, kamera asistanı, ikinci kameraman, fotoğrafçı olarak çalışmaya başladı.

2002 … MSGSÜ, Resim Ana sanat dalı, 20.yy’da Manzara Sanat Anlayışı konulu teziyle Doktora eşdeğer Sanatta Yeterlilik aldı.

2005 … Kriva Palanka, Makadonia Resim atölyesinde çalıştı.

SİNEMA

1989… “Hanım” Yönetmen Halit Refiğ

1987… “Kadının Adı Yok” Yönetmen Atıf Yılmaz

1986… “Kuruluş (Osman Gazi)” TRT-tv dizisi, Yönetmen Yücel Çakmaklı

1985 … “Acımak” TRT-tv dizisi, Yönetmen Orhan Aksoy

1984… “Bir Kadın Bir Hayat” Yönetmen Feyzi Tuna

1983… “Aliş ile Zeynep” TRT-tv dizisi

RESİM HEYKEL MÜZELERİ DERNEĞİ

ÇOCUKLARA SANAT EĞİTİMLERİ

Resim Heykel Müzeleri Derneği 1980 yılında kurulmuş olup İstanbul Resim ve Heykel Müzesine destek ile Müze bağlamında 7’den 70’e her yaş grubuna yaygın sanat eğitimi programı çerçevesinde bireylere sanatı sevdirmek, sanatı anlayıp değerlendirebilecek sanat severler yetiştirmeyi misyon edinmiş kamu yararına bir dernektir.

Füsun Selen Bilginer kendi sanatsal üretimleri dışında RHMD kuruluşundan bu yana gerek dernek mekânında gerekse derneğin farklı kurumlardaki günlük sanatsal etkinliklerinde çocuklara sanat eğitimi veren, sanat eğitimleri teknik ve yöntemlerine ait tüm bilgi, deneyim, coşkusunu ve yaratıcı yanını çocuklarla paylaşan, erken çocukluktan itibaren çocuklara estetik bakış, sanatsal düşünme becerileri edinmeleri ile çalışan çocukların sevgilisi değerli bir sanatçıdır.

ÇOCUKLARA SANAT EĞİTİMLERİ

Füsun Selen Bilginer RHMD yaygın sanat eğitimi kurslarında 6-9 yaş grubunda düzenli eğitim vermiştir. Atölye eğitimleri, çocuk şenliklerinde sanatsal programlar düzenleme, (SHÇEK) Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme kurumlarında korumaya muhtaç çocuklarla ve sokak çocukları derneğinde korunmaya alınmış sokak çocuklarıyla türlü sanatsal etkinliklerde bulunmuştur. Gölcük depremi (1999) hemen sonrasında SHÇEK Gölcük Gözlementepe Çadır Kenti, Adapazarı Çadır Kenti, Kocaeli İzmit Fuarı Deprem Bölgesi Çadır Kentlerinde deprem mağduru çocuklarla birlikte 3 ay yaşamış ve sanatın iyileştirme gücüyle onlara moral destek vermiştir. Sanatçı yanının dışında O’nu değerli kılan da toplumsal sorumluluğu olmuştur.

Çocuklarla yapılan sanatsal etkinliklerinden bazıları

1989… İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğinde 23 Nisan Çocuk Bayramı duvar resmi, 4-12 yaş çocuklarla BarborosHayrettin Paşa sokak Kaymakamlık binası 23 metre dış duvar, Beşiktaş, İstanbul. Füsun Selen, Gün İrk, Gülşen Kıbrıslı, Oya Abacı, Ayşegül İzer, Semiramis Uçku

1989… İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı duvar resmi, Beşiktaş, İstanbul. Füsun Selen, Yusuf Taktak

1989… İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğinde 9-12 yaş grubu Ortaköy İskele meydanı, duvar resmi, İstanbul. Füsun Selen, Oya Abacı

1989… İstanbul Büyükşehir Belediyesi desteğinde Fatih Hırka-i Şerif ilkokulu öğrencileri ile duvar resmi, İstanbul. Füsun Selen, Gün İrk, Oya Abacı, Gülşen Kıbrıslı

1990… Üsküdar Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu bahçesi duvar resmi, İstanbul

Füsun Selen, Gün İrk, Gülşen Kıbrıslı, Oya Abacı

1991… Nurettin Teksan Örnek İlkokulu iç bahçe duvar resmi, Kadıköy, İstanbul. Füsun Selen, Gün İrk, Gülşen Kıbrıslı, Oya Abacı

1991 … Gülmece Şenliği, Bakraç Parkı, duvar resmi, Torbalı, İzmir. Füsun Selen, Gün İrk, Oya Abacı

“HAK EDİYORUZ” PROJESİ

2009- Çocuklara sanat yoluyla haklarını öğretmeye yönelik ve bu konuda çocuklarda farkındalık oluşturmak için her ay bir ilçede ilköğretim okulunda yapılan proje etkinliğidir. RHMD bünyesinde yürütülen “Hak Ediyoruz” projesi Füsun Selen Bilginer ve Gün İrk birlikte hayata geçirilmiştir.

Kuvva-i Milliye İlköğretim Okulu, “Sağlıklı bir çevre istiyoruz”

Sait Çiftçi İlköğretim Okulu, “Engellerimizi aşalım”

Karagözyan Ermeni İlköğretim Okulu, “Hak Etmiyoruz”

Ayazağa İlköğretim Okulu, “Hayallerimizdeki Yaşam”

Kurtuluş İlköğretim Okulu, “Hak Ediyoruz”

Maçka İlköğretim Okulu, “Çocuğun Mutluluğunda Ailenin Rolü”

Sapanca Çocuk Derneği RHMD’nin kardeş derneğidir. Özellikle 23 Nisan Çocuk Bayramlarında Sapancalı çocuklarla birçok kez duvar resimlemesi etkinliği yanı sıra Füsun Selen Bilginer, Saadet İvecen’le birlikte mozaik tasarımlarıyla Sapanca’da merkezi bir parkı renklendirmiştir.

Kasımpaşa Oya Kayacık Çocuk Evleri Sitesi’nin korunmaya muhtaç çocuklarıyla Oya Kayacık ve Nazire Öztunalı desteğiyle yıllarca çalışmış, çocuklarla sanat eğitimleri dışında duvar resimleri etkinlikleri, müze ve sanat galerileri gezileriyle çocukların yaşamlarını renklendirmiş, onların üzerlerinden ilgi ve desteğini yaşamının sonuna kadar sürdürmüştür.

KİŞİSEL SERGİLER

2014 “Denemeler, Fotoğraf sergisi” ArkeoPera Sanat Galerisi, İstanbul

1993 “Mısır Suluboyaları” Uçurtma Kafe, Ortaköy, İstanbul

1992 “Mavi Sergisi, Pastel” Uçurtma Kafe, Ortaköy, İstanbul

1984 “Pasteller Sergisi” Beyoğlu Belediyesi Sanat Galerisi, İstanbul

KARMA SERGİLER

2024 “Ekim Geçidi” ErbilKare Sanat Galerisi, İstanbul

2023 “Cumhuriyet” Tophane-i Amire, İstanbul

2023 “Cumhuriyet” Bahariye Sanat Galerisi, İstanbul

2023 “ Zeytine Dokunuş” Köstem Sultan Zeytinyağı Müzesi, Urla, İzmir

2019 “Sergi” Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi, İstanbul

2019 “Art in Converge-Art Towards Varna” Boris GeorgievCity Art Gallery, Varna, Bulgaria

2018, “İZLER”, TÛZE Sanatevi, İstanbul

2018 “Natura” MOTAART Sanat Galerisi, İstanbul

2018 “Görmek” Mimarlar Odası Sanat Galerisi, Karaköy, İstanbul

2018 “Bir grup İnsan” Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi, İstanbul

2017 “OTOPORTRE” MOTAART Sanat Galerisi, İstanbul

2017 “No Dada No” 3.International Photo Based Mail Art Exhibition. Thessaloniki- GREECE

2017 “Did You Know” Boris Georgiev City Art Gallery, Varna, Bulgaria

2016 “Yansıtmalar” Akatlar Kültür Merkezi, Beşiktaş, İstanbul

2016 “ZEYTİN, DAİMA” Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir.

2016 “ZEYTİN, DAİMA” MSGSÜ, Osman Hamdi Bey Salonu, İstanbul.

2016 “ 1.Posta Sanatı Bienali” NKÜ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Tekirdağ

2015 “Su Döngüsü” Sapanca,

2015 “Su Döngüsü”, Tan Evi, İstanbul

2015 “Su Döngüsü” Enka Dr, Clinton Vickers Sanat Galerisi, İstanbul

2015 “Gitme Turnam “, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Ahmet Göğüş sanat galerisi, Ankara

2014 “O Kuşun Adı Turna” Kartal Belediyesi Sanat Galerisi, İstanbul

2014 “Gitme Turnam” Çankaya Belediyesi Çağdaş sanatlar Merkezi, E Galeri, Ankara

2013 “Turnalar Yok Olmasın”, Doğuş Üniversitesi Sanat Galerisi, İstanbul.

2013 “Aşka Dair’’, Tüze Sanat Galerisi, İstanbul

2013 “Küçükler” Atölye Art’s In, Beşiktaş, İstanbul

2012 ‘’Mitos Logos ‘’ İDGSA80 6.Karma Sergisi Bedri Rahmi Eyüboğlu Salonu, MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi, İstanbul

2012 “Anılarını Peşlerinden Sürükleyenlere”, İDGSA80 Şişmanoğlu Galeri, Beyoğlu, İstanbul

2012 “Anılarını Peşlerinden Sürükleyenlere” Bergama / Midilli Yunanistan / Fethiye Muğla

2011 “Impressions of Istanbul ‘’, Black Head House Gallery, Riga Letonya

2011 ‘’Baykuş Bakışı Kadın’’, İDGSA80 5. Karma Sergisi, Balıkesir/ Bursa

2011 “Baykuş Bakışı Kadın” İDGSA80 5. Karma Sergisi,MSGSÜ Osman Hamdi Salonu, İstanbul

2007 ‘’Hisset ’’, Kadıköy Belediyesi Başkanlık Fuayesi Salonu, İstanbul

2005 “Workshop Sergisi’’ International Joakim OssogovskyArt Kolony , Kriva Palanka Makedonya

1993 “RED” Kasımpaşa Un Fabrikası, İstanbul

1992 “Serotonin 2” Yedikule Gazhane, İstanbul

1992 “RHMD sanatçıları seregisi” CKM, Kadıköy, İstanbul

1987 ‘’ Yeni Eğilimler Sergisi ’’ 6. İstanbul Sanat Bayramı MSÜ, İstanbul

1981 “Yılbaşı Sergisi” Galeri Türkay, Stuttgart

1978 “Atölyemiz sergisi” Taksim İş Bankası Galerisi, İstanbul

1977 “GSD Mayıs Sergisi” İstanbul

1973 “Atölyemiz Sergisi” Konya

KAZANDIĞI ÖDÜL

1975 Marmara Etap Oteli Brasserie Vitray birincilik ödülü

