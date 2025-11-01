International Exclusive Awards Genç Sanatçı Ödülü Günsu Özkarar’a

Bakü ‘de düzenlenen International Exclusive Awards’ta genç sanatçı ödülüne Türkiye’yi temsilen katılan genç sanatçı yazar müzisyen Günsu Özkarar layık görüldü.

Azerbaycan’dan Türkiye’ye ödül

Her yıl farklı alanlarda uzman başarılı isimlere verilen International Exclusive Awards, bu yıl müzik ile edebiyat alanında Türkiye’yi temsil eden genç yazar ve müzisyen aynı zamanda Kadıköy Gazetesi köşe yazarlarından Günsu Özkarar’a takdim edildi.

Bakü’de düzenlenen törende ödülü alan Özkarar, ülkesi adına görünür olmaktan mutluluk duyduğunu iletti.

Galeri