Kadıköy’de Cumhuriyet Yürüyüşü geleneği devam etti

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Cumhuriyet Yürüyüşü, bu yıl 30’uncu kez Bağdat Caddesi’nde gerçekleştirildi.

Cumhuriyet’in ilanının 102. yılı, Kadıköy’de bu yıl da büyük bir coşku ve katılımla kutlandı.

Kadıköy Belediyesi’nin “Cumhuriyet Özgürlüktür” temasıyla düzenlediği etkinliklerin finali niteliğindeki Cumhuriyet Yürüyüşü, 30’uncu kez Bağdat Caddesi’nde gerçekleştirildi.

Saat 19.00’da Suadiye Işıkları mevkiinde başlayan yürüyüşe, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Caner Sarıtaş ile çok sayıda partili katıldı.

Yürüyüş güzergâhı boyunca marşlar, şarkılar ve ışık gösterileri eşliğinde büyük bir coşku yaşanırken, Kadıköylüler bayram sevincini hep birlikte, omuz omuza yaşadı.