TDED Genel Merkezi, Çalışkan Şubeleri Ödüllendirdi

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin (TDED) 31 Ekim – 2 Kasım tarihleri arasında Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlediği “10. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nda faaliyetleriyle öne çıkan şubeler ödüllendirildi.
Birinciliğe Manisa Şubesi, ikinciliğe Erzurum Şubesi, üçüncülüğe Mersin Şubesi layık görüldü.
Manisa Şube Başkanı Muzaffer Yurttaş’a ödülünü Genel Başkan Vekili Üzeyir İlbak, Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş’a ödülünü Genel Merkez Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyfullah Şahbaz, Mersin Şube Başkanı Muharrem Köse’ye ödülünü Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi Baş Editörü Prof. Dr. Ahmet Koçak takdim etti.
Birinciye 92.000 TL, ikinciye 89.000 TL, üçüncüye 87.000 TL para ödülü, dereceye giren şubelere günün hatırası olarak “Başarı Belgesi” verildi.