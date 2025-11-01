Tüketici Hakem Heyetlerinin kapatılmasından derhal vazgeçilmelidir

Tüketici örgütleri tarafından yapılan eylem ve basın açıklamasında; Ticaret Bakanlığı’nın kararıyla 19 ilin 45 ilçesinde Tüketici Hakem Heyetlerinin 31.12.2025 tarihi itibariyle faaliyetleri sonlandırılmaktadır.



Bu düzenleme ile 19 Büyükşehirde görev yapan 64 Tüketici Hakem Heyeti sayısı 23’e indirilmekte olup, Ticaret Bakanlığı tarafından birinci adımda ülke genelinde 211 olan Tüketici Hakem Heyeti sayısının 170’e düşürülmesi kararı alınmış olup, İkinci adımda ise bu sayının ülke genelinde 90-95 adede düşürülmesi çalışmaları bakanlık tarafından yoğun bir biçimde sürdürülmektedir.

Bakanlık bu uygulamayı, “yeniden yapılandırma ve birleştirme”, “hizmet kalitesini artırma”, “kurumsal yapıyı güçlendirme”, “kaynakların verimli kullanılması” gibi gerekçelerle savunmaktadır.

Ancak bu gerekçeler, 2018 yılında 1011 hakem heyetinden 800’ü kapatıldığında da dile getirilmişti. O gün “güçlendirme” denilen adımlar, bugün tüketicinin hak arama yollarını zayıflatan bir tabloya dönüşmüştür.

Bugün yeniden aynı noktadayız.

Tüketici Hakem Heyetlerinin il merkezlerine toplanması, merkezileştirme yoluyla küçültülme anlamına gelmektedir.

Bu da tüketicinin uğradığı haksızlıklar karşısında hak araması için başvuru yollarının daraltılması ve adalete erişimin zorlaştırılması demektir.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ NEDEN GEREKLİDİR?

Tüketici Hakem Heyetleri, milyonlarca yurttaş için kısa sürede adalete erişimin ilk ve en yakın kapısıdır.

Bu heyetler sayesinde tüketiciler, bir avukat tutmadan, herhangi bir harç ya da masraf ödemeden, kolay ve ücretsiz biçimde kısa süre içinde haklarını arayabilmektedir.

Birçok tüketici, özellikle düşük gelir gruplarındaki yurttaşlar, küçük meblağlı uyuşmazlıklar için mahkemeye başvuramazken, hakem heyetleri sayesinde hakkını koruyabilmektedir.

Bu sistem olmasaydı, haksız yere alınan faturalar, bozuk ürünler, iptal edilmeyen hizmet bedelleri gibi binlerce mağduriyet yargıya hiç taşınamayacak, vatandaş sessiz mağdur haline gelecekti.

Hakem heyetleri, yalnız bireysel mağduriyetlerin değil, aynı zamanda tüketim piyasasındaki adaletin ve denetimin de güvencesidir.

Verilen kararlar, firmaları daha dikkatli olmaya yönlendirir; tüketici lehine oluşturulan bu denetim mekanizması, piyasada güven ortamını büyük ölçüde sağlamaktadır.

Bakanlık yetkilileri açıklamalarında, “ihtiyaç halinde yeniden açılabileceği” söylenmektedir.

Buradan soruyoruz:

45 ilçe hakem heyetine yapılan başvuru sayısı mı düşmüştür ?

? 2026 yılında kapatmayı planladığınız 11 Büyükşehirde bulunan hakem heyetlerini kapatma gerekçeniz nelerdir.

“İhtiyaç” ölçütü nedir ve kim tarafından belirlenmektedir?

Tüketici şikâyetlerinin azaldığına dair somut bir veri var mıdır?

Bir yandan ekonomik gerekçelerle kapatma savunulurken, diğer yandan yeni raportör alımı planlanması nasıl bir çelişkidir?

Oysa 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Ticaret Bakanlığı’nı açıkça “tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla hakem heyetleri oluşturmakla” görevlendirmiştir.

Bu açık görev tanımı ortadayken, hakem heyetlerinin azaltılması kanunun özüne ve ruhuna aykırıdır.

Bu uygulama, Tüketicinin hak araması önünde engel oluşturmakta ve tüketicinin ekonomik çıkarlarını koruma görevini zayıflatmaktadır; tüketiciyi, büyük şirketler ve hizmet sağlayıcılar karşısında daha da zayıflatarak, hak arama gücünden yoksun bırakmaktadır.

Bizler, tüketici örgütleri olarak:

İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinin kapatılarak THH sayılarının azaltılmasından derhal vazgeçilmelidir.

Mevcut heyet sayısının korunmasını ,

, Heyetlerin personel, donanım ve eğitim açısından güçlendirilmesini ,

, Tüketicinin kolay, hızlı ve ücretsiz biçimde hakkını arayabileceği Tüketici Bilgi Sisteminin (TÜBİS) etkinleştirilmesini talep ediyoruz.

Tüketicinin sesi susturulamaz!

Hak arama yolları kapatılamaz!

Tüketici Hakem Heyetleri zayıflatılamaz!

HAKKINI ARAYAN TÜKETİCİ ENGELLENEMEZ!

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ KAPATILAMAZ!

1-TÖK – Tüketici örgütleri Konfederasyonu

2-TÜKON – Tüketiciler Konfederasyonu

3- TÜKONFED – Tüketici Konfederasyonu

4 – TÜDEF – Tüketici Dernekleri Federasyonu

5 – TÖF – Tüketici Örgütleri federasyonu

6 – TÜÇEDEF – Tüketici ve Çevre Hakları Federasyonu

7 – TÜRFED – Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Federasyonu

8 – BTF – Birleşik Tüketiciler Federasyonu

9 – ÇETÜF – Çevre ve Tüketici Federasyonu

10 – TŞF – Tüketici Şikayetleri Federasyonu

11 – TÜRKADIN – Kadın Federasyonu

12 – STF – Sivil Toplum Federasyonu

13 – TİTEF – Tüketiciler Engelliler ve Sosyal Hizmetler Federasyonu

14 – TEDFED – Tüketicinin Etik Değerler Federasyonu

15 – TÜKODER – Tüketiciye Koruma Derneği

16 – TÜKDER – Tüketicileri Koruma Derneği

17 – THD – Tüketici Hakları Derneği

18 – BTD – Bursa Tüketiciler Derneği

19 – ESTÜKDER – Eskişehir Tüketicileri Koruma ve Dayanışma Derneği

20 – TÜBİDER – Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği

21 – ADTÜKDER – Adana Tüketicileri Koruma ve dayanışma derneği

22 – BURTÜKODER – Burdur Tüketicileri Koruma Derneği

23 – TÜKOBİR – Tüketici Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği

24 – BİLTÜDER – Bilinçli ve Örgütlü Tüketiciler Derneği

25 – TÜDADER – Tüketici Dayanışma Derneği

26 – THD – Tüketici Hukuku Derneği

27 – BTD – Sarıyer Bilinçli Tüketici Derneği

28 – TÜDED – Tüketiciye Destek Derneği

29 – TOGEL – Toplumsal gelişim, Kültür ve Tüketici Hakları Derneği

30 – KTD – Kayseri Tüketici Derneği

31 – KTD Keçiören Tüketici Derneği

32 – TÜRÇED – Tüketici Hakları ve Çevreyi Koruma Derneği

33 – TÜMER – Tüketici Hakları Merkezi Derneği

34 – Tüketici ve Kadın Hakları Derneği

35 – Tüketici Hakları Mağdurları Derneği

36 – TÜDİYAD – Tüketici Diyaloğu Derneği

37 – DTHD – Dünya Tüketici Hakları Derneği

38 – TÜGED – Tüketici Hakları ve Turizm Geliştirme Derneği

39 – TBD – Tüketici Basın Derneği

40 – Tüketici Hareketi Derneği

41 – BESAM- Bilgi Eğitim Tüketici Hakları ve Sosyal Araştırmalar Merkezi

42 – UTD – Uluslararası Tüketici Hakları Derneği

43- TÜKDES – Tüketiciyi Destekleme Derneği

44 – TÜDER – Tüketiciler Derneği

45 – Büyükçekmece Tüketiciyi Koruma ve Bilinçlendirme Derneği

46 – Tüko-Der. Tunceli Tüketici Hakları ve Tüketiciyi Koruma Derneği

47 – TBM – Tüketici Başvuru Merkezi

48 – TESODER – Tüketicinin Emlak Sorunları Derneği

49 – TEVDER – Tüketicinin Enerji Verimliliği Derneği

50 – TÜSKAD – Tüketicinin Sağlıklı ve Kaliteli Gıda Hakları Derneği

51 – ULAŞIMDER – Güvenli Ulaşım ve Tüketici Hakları Derneği

52 – BANKSODER – Banka Sorunları Derneği

53 – BİLMADER – Bilişim Mağdurları ve Tüketici Derneği

54 – ESODER – Eğitim Sorunları Derneği

55 – SİSODER – Sigorta Sorunları Derneği

56 – TÜSOYAD – Tüketici Sorunları Derneği

57- Erzurum Tüketiciler Derneği