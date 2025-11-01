Tüketici Hakem Heyetlerinin kapatılmasından derhal vazgeçilmelidir

Tüketici örgütleri tarafından yapılan eylem ve basın açıklamasında; Ticaret Bakanlığı’nın kararıyla 19 ilin 45 ilçesinde Tüketici Hakem Heyetlerinin 31.12.2025 tarihi itibariyle faaliyetleri sonlandırılmaktadır.
Bu düzenleme ile 19 Büyükşehirde görev yapan 64 Tüketici Hakem Heyeti sayısı 23’e indirilmekte olup, Ticaret Bakanlığı tarafından birinci adımda ülke genelinde 211 olan Tüketici Hakem Heyeti sayısının 170’e düşürülmesi kararı alınmış olup, İkinci adımda ise bu sayının ülke genelinde 90-95 adede düşürülmesi çalışmaları bakanlık tarafından yoğun bir biçimde sürdürülmektedir.
Bakanlık bu uygulamayı, “yeniden yapılandırma ve birleştirme”, “hizmet kalitesini artırma”, “kurumsal yapıyı güçlendirme”, “kaynakların verimli kullanılması” gibi gerekçelerle savunmaktadır.
Ancak bu gerekçeler, 2018 yılında 1011 hakem heyetinden 800’ü kapatıldığında da dile getirilmişti. O gün “güçlendirme” denilen adımlar, bugün tüketicinin hak arama yollarını zayıflatan bir tabloya dönüşmüştür.
Bugün yeniden aynı noktadayız.
Tüketici Hakem Heyetlerinin il merkezlerine toplanması, merkezileştirme yoluyla küçültülme anlamına gelmektedir.
Bu da tüketicinin uğradığı haksızlıklar karşısında hak araması için başvuru yollarının daraltılması ve adalete erişimin zorlaştırılması demektir.
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ NEDEN GEREKLİDİR?
Tüketici Hakem Heyetleri, milyonlarca yurttaş için kısa sürede adalete erişimin ilk ve en yakın kapısıdır.
Bu heyetler sayesinde tüketiciler, bir avukat tutmadan, herhangi bir harç ya da masraf ödemeden, kolay ve ücretsiz biçimde kısa süre içinde haklarını arayabilmektedir.
Birçok tüketici, özellikle düşük gelir gruplarındaki yurttaşlar, küçük meblağlı uyuşmazlıklar için mahkemeye başvuramazken, hakem heyetleri sayesinde hakkını koruyabilmektedir.
Bu sistem olmasaydı, haksız yere alınan faturalar, bozuk ürünler, iptal edilmeyen hizmet bedelleri gibi binlerce mağduriyet yargıya hiç taşınamayacak, vatandaş sessiz mağdur haline gelecekti.
Hakem heyetleri, yalnız bireysel mağduriyetlerin değil, aynı zamanda tüketim piyasasındaki adaletin ve denetimin de güvencesidir.
Verilen kararlar, firmaları daha dikkatli olmaya yönlendirir; tüketici lehine oluşturulan bu denetim mekanizması, piyasada güven ortamını büyük ölçüde sağlamaktadır.
Bakanlık yetkilileri açıklamalarında, “ihtiyaç halinde yeniden açılabileceği” söylenmektedir.
Buradan soruyoruz:
Oysa 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Ticaret Bakanlığı’nı açıkça “tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla hakem heyetleri oluşturmakla” görevlendirmiştir.
Bu açık görev tanımı ortadayken, hakem heyetlerinin azaltılması kanunun özüne ve ruhuna aykırıdır.
Bu uygulama, Tüketicinin hak araması önünde engel oluşturmakta ve tüketicinin ekonomik çıkarlarını koruma görevini zayıflatmaktadır; tüketiciyi, büyük şirketler ve hizmet sağlayıcılar karşısında daha da zayıflatarak, hak arama gücünden yoksun bırakmaktadır.
Bizler, tüketici örgütleri olarak:
Tüketicinin sesi susturulamaz!
Hak arama yolları kapatılamaz!
Tüketici Hakem Heyetleri zayıflatılamaz!
HAKKINI ARAYAN TÜKETİCİ ENGELLENEMEZ!
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ KAPATILAMAZ!
1-TÖK – Tüketici örgütleri Konfederasyonu
2-TÜKON – Tüketiciler Konfederasyonu
3- TÜKONFED – Tüketici Konfederasyonu
4 – TÜDEF – Tüketici Dernekleri Federasyonu
5 – TÖF – Tüketici Örgütleri federasyonu
6 – TÜÇEDEF – Tüketici ve Çevre Hakları Federasyonu
7 – TÜRFED – Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Federasyonu
8 – BTF – Birleşik Tüketiciler Federasyonu
9 – ÇETÜF – Çevre ve Tüketici Federasyonu
10 – TŞF – Tüketici Şikayetleri Federasyonu
11 – TÜRKADIN – Kadın Federasyonu
12 – STF – Sivil Toplum Federasyonu
13 – TİTEF – Tüketiciler Engelliler ve Sosyal Hizmetler Federasyonu
14 – TEDFED – Tüketicinin Etik Değerler Federasyonu
15 – TÜKODER – Tüketiciye Koruma Derneği
16 – TÜKDER – Tüketicileri Koruma Derneği
17 – THD – Tüketici Hakları Derneği
18 – BTD – Bursa Tüketiciler Derneği
19 – ESTÜKDER – Eskişehir Tüketicileri Koruma ve Dayanışma Derneği
20 – TÜBİDER – Tüketici Bilincini Geliştirme Derneği
21 – ADTÜKDER – Adana Tüketicileri Koruma ve dayanışma derneği
22 – BURTÜKODER – Burdur Tüketicileri Koruma Derneği
23 – TÜKOBİR – Tüketici Koruma ve Dayanışma Birliği Derneği
24 – BİLTÜDER – Bilinçli ve Örgütlü Tüketiciler Derneği
25 – TÜDADER – Tüketici Dayanışma Derneği
26 – THD – Tüketici Hukuku Derneği
27 – BTD – Sarıyer Bilinçli Tüketici Derneği
28 – TÜDED – Tüketiciye Destek Derneği
29 – TOGEL – Toplumsal gelişim, Kültür ve Tüketici Hakları Derneği
30 – KTD – Kayseri Tüketici Derneği
31 – KTD Keçiören Tüketici Derneği
32 – TÜRÇED – Tüketici Hakları ve Çevreyi Koruma Derneği
33 – TÜMER – Tüketici Hakları Merkezi Derneği
34 – Tüketici ve Kadın Hakları Derneği
35 – Tüketici Hakları Mağdurları Derneği
36 – TÜDİYAD – Tüketici Diyaloğu Derneği
37 – DTHD – Dünya Tüketici Hakları Derneği
38 – TÜGED – Tüketici Hakları ve Turizm Geliştirme Derneği
39 – TBD – Tüketici Basın Derneği
40 – Tüketici Hareketi Derneği
41 – BESAM- Bilgi Eğitim Tüketici Hakları ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
42 – UTD – Uluslararası Tüketici Hakları Derneği
43- TÜKDES – Tüketiciyi Destekleme Derneği
44 – TÜDER – Tüketiciler Derneği
45 – Büyükçekmece Tüketiciyi Koruma ve Bilinçlendirme Derneği
46 – Tüko-Der. Tunceli Tüketici Hakları ve Tüketiciyi Koruma Derneği
47 – TBM – Tüketici Başvuru Merkezi
48 – TESODER – Tüketicinin Emlak Sorunları Derneği
49 – TEVDER – Tüketicinin Enerji Verimliliği Derneği
50 – TÜSKAD – Tüketicinin Sağlıklı ve Kaliteli Gıda Hakları Derneği
51 – ULAŞIMDER – Güvenli Ulaşım ve Tüketici Hakları Derneği
52 – BANKSODER – Banka Sorunları Derneği
53 – BİLMADER – Bilişim Mağdurları ve Tüketici Derneği
54 – ESODER – Eğitim Sorunları Derneği
55 – SİSODER – Sigorta Sorunları Derneği
56 – TÜSOYAD – Tüketici Sorunları Derneği
57- Erzurum Tüketiciler Derneği