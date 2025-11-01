Lobin International’dan Londra’da Uluslararası Kalite ve İnovasyon Zirvesi

Türkiye’nin önde gelen sanayici ve iş insanlarının uluslararası alanda bilgi birikimlerini paylaşmalarına olanak sağlayan Lobin International, bu yıl Londra’da düzenlediği Uluslararası Kalite ve İnovasyon Zirvesi ile iş dünyasının dikkatini yeniden üzerine çekiyor.
Etkinlik; devlet temsilcileri, özel sektör yöneticileri, sivil toplum kuruluşları (STK), akademisyenler ve bürokratların katılımıyla, kalite ve inovasyon odaklı iş birliği fırsatlarını geliştirmeyi hedefliyor.
Zirvede, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve Körfez ülkelerinden de iş ve siyaset dünyasının önemli temsilcileri yer alacak. Talepler ve beklentiler üzerine yapılan araştırmalar sonucu belirlenen ihtiyaçların giderilmesi için uluslararası iş birliği imkânları değerlendirilecek.
AR-GE ve ona bağlı olarak oluşturulacak kalite ve inovasyon tanımı yeniden şekillendirilirken; üretim, tüketim ve hizmet boyutunda uygulanabilir inovasyon modelleri Londra’da katılımcılarla paylaşılacak. Başta İnovasyon ve Fikir Yönetimi olmak üzere, İş Dönüşümü, Operasyonel Mükemmellik ve Maliyet Yönetimi konularında Türkiye’nin ve Körfez ülkelerinde faaliyet gösteren önemli şirketlerin deneyimleri aktarılacak.
Lobin International Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “Günümüzün tam rekabetçi piyasa koşullarında avantaj sağlamak için yalnızca kalite ve maliyet hesapları yeterli değildir. Pazarda kalıcı olabilmek için AR-GE ekseninde oluşturulacak kalite ve inovasyon yeteneğinin sürdürülebilir olması gerekir.” denildi.
Zirve kapsamında, katılımcı markalar tanıtım stantlarıyla yer alacak. Türkiye’nin önde gelen firmaları, hazırlayacakları bilgi ve tanıtım alanları aracılığıyla yenilikçi ürün ve hizmetlerini uluslararası katılımcılara sunma fırsatı bulacak.
Bu stantlar, hem markalar arası karşılıklı görüşme imkânı sağlayacak hem de yeni ticari ve yatırım bağlantılarının kurulmasına zemin oluşturacak.
Lobin International tarafından yapılan araştırmalar doğrultusunda, girişimcilik ve inovasyona yönelerek sürdürülebilir rekabet avantajı kazanan markalar, bu yıl da ödüllendirilecek.
Zirveye katılan başarılı kurum ve temsilcilere, “International Value Creators Award” (Uluslararası Değer Yaratanlar Ödülü) takdim edilecek. Bu ödül, yalnızca bir prestij göstergesi değil, aynı zamanda markaların küresel pazarlarda tanınırlığını artıran bir referans niteliği taşıyor.
ZİRVE PROGRAMI
14:00 – Kayıt ve Karşılama
14:15 – 15:15 | Açılış Konuşmaları
Fahri Ustaoğlu – Lobin International Yönetim Kurulu Başkanı
İlker Baydar – Borusan Next Genel Müdürü
Dr. Azmi Ofluoğlu – T.C. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı
Ahmet Dourmoush – Londra Bexley Belediyesi Temsilcisi
Şazimet Palta İmre – Conservative Councillor (İngiltere)
Sunil Chopra – Londra Southwark Belediye Başkanı
Serhat Akpınar – KKTC Milletvekili
Yusuf Ziya Aldatmaz – Bartın Milletvekili
Ersin Tatar – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 5. Cumhurbaşkanı
15:15 – 15:30 | Kahve Molası
15:30 – 16:30 | Panel: Global Ekonomi ve Finans
Moderatör: Prof. Dr. Uğur Özgöker – T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı
Konuşmacılar:
Cenk Bora – Goldmaster Yönetim Kurulu Başkanı
Abdullah Teber – Teblast Yönetim Kurulu Başkanı & Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi Kurucu Başkanı
Prof. Dr. Hasan Biri – Koru Grup Yönetim Kurulu Başkanı
Turgay Kolcuoğlu – Nova Arsa Yönetim Kurulu Başkanı
Yıldıray Dönmez – Anatolian Food London Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan Yıldırım – HY Yapı & Sargın İnşaat Malzemeleri Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye’nin Kalite Vizyonuna Uluslararası Katkı
Bu yılki zirve, Türkiye’nin kalite ve inovasyonda geldiği noktayı uluslararası platformda yeniden vurgulaması açısından büyük önem taşıyor. Zirvede; yönetim danışmanları, akademisyenler, bürokratlar ve sektör liderleri, iş birliğini güçlendirme, sürdürülebilir kalkınma ve inovasyonun geleceği konularında görüşlerini paylaşacak.
Lobin International yetkilileri, zirvenin yalnızca bir konferans değil, Türkiye’nin uluslararası kalite markası vizyonuna katkı sağlayan bir buluşma olduğunu vurguladı.