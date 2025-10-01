Kadıköy’de İETT otobüsü bariyerlere çarptı: 2 yolcu yaralandı

Kadıköy’de İETT otobüsü yol kenarındaki bariyerlere çarptı, kazada otobüsteki yolculardan 2 kişi yaralandı. Yapılan kontrolde şoförün 0.42 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza, D-100 Karayolu Uzunçayır mevkii Pendik istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre İETT otobüsünün sürücüsü, alkollü şekilde direksiyon başına geçerek seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcular Ö.S. ve A.C. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde şoförün 0.42 promil alkollü olduğu öğrenildi. Bariyerlere saplanan otobüs kullanılamaz hale gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İETT şoförün görevden uzaklaştırıldığını açıkladı

İETT’den yapılan açıklamada, “Bugün saat 07.10 sularında 19A Yenidoğan – Ayrılıkçeşme hattında görev yapan bir aracımız yol kenarındaki bariyerlere çarparak maddi hasarlı kaza yapmıştır. Kazada iki yolcumuz hafif şekilde yaralanmıştır. Konuyla ilgili Kurumumuzca derhal gerekli idari ve teknik soruşturma başlatılmış ve ilgili şoföre işten el çektirilmiştir” denildi.