Binlerce Kadıköylü Ata’ya Saygı Zinciri oluşturdu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 87. yılında, binlerce kişinin el ele tutuşarak oluşturduğu “Ata’ya Saygı Zinciri” ile Kadıköy’de anıldı.

Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri’nin her sene “10 Kasım Atatürk’ü Anma” programı kapsamında düzenlediği “Ata’ya Saygı Zinciri”nde binlerce kişi Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı arasındaki 6,5 kilometrelik sahil yolunda el ele tutuşarak “Ata’ya Saygı Zinciri” oluşturdu. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve eşi Nihal Kösedağı’nın katıldığı “Ata’ya Saygı Zinciri”nde Saat 9’u 5 geçe sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

7’den 70’e herkesin yer aldığı “Ata’ya Saygı Zinciri”ne denizden yelkenliler, kanolar ve tekneler sirenlerini çalarak katıldı. Dalgıçlar denizin altında dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak denizin yüzeyine çıkardı. Anmada, Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı BAK Kadıköy de yer alarak, Türk bayrağı açtı. Havadan ise paramotorlar Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak törene katıldı.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı günün anlam ve önemine dair şunları söyledi: “7’den 70’e binlerce Kadıköylüyle birlikte 6,5 kilometrelik ‘Ata’ya Saygı Zinciri’nde Ata’mızı anıyoruz. Ulu Önderimizin bizlere bıraktığı mirası sonsuza dek yaşatmak için bugün buradayız. Onu büyük bir özlemle, saygıyla ve minnetle anıyoruz. Atatürk’ün gösterdiği yolda, aklın ve bilimin rehberliğinde; onun en büyük eseri olan laik ve demokratik Cumhuriyetimizi kararlılıkla koruyacağız.”

Galeri