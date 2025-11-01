AB pazarı için karbonsuz ticaret zorunlu hale geliyor

Avrupa Birliği, 1 Ocak 2026 itibarıyla karbon yoğun sektörler için karbon ayak izi raporlamasını zorunlu hale getiriyor. Bu karar, Türkiye’nin aralarında bulunduğu AB’ye ihracat yapan ülkelerdeki firmaları doğrudan etkileyerek, sanayi kuruluşlarına emisyon verisi beyanı yapma zorunluluğu getiriyor. Artık, karbon içeriğini şeffaf biçimde izlemek, yalnızca çevresel sorumluluk değil, ticari sürdürülebilirlik açısından da kritik bir gereklilik. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında, istenen raporlar yapılmazsa, bu durum pazar erişimini zorlaştırırken rekabet avantajını da riske sokacak. Bu nedenle, ülkemizden AB ülkelerine ihracat yapan firmaların, bugünden itibaren geç kalmadan dijital raporlama altyapısına yatırım yapmaları kaçınılmaz bir hale gelmiştir.

“Sürdürülebilirlik artık bir seçenek değil”

Uyumsoft Pazarlama Direktörü Ferhan Örs, “Sürdürülebilirlik artık yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, aynı zamanda iş dünyasında sürdürülebilir rekabetin temel unsuru.” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Uyumsoft olarak Green Carbon AI yazılımımız ile firmaların karbon emisyonlarının hassas biçimde ölçülmesini ve SKDM gibi uluslararası düzenlemelere uygun raporlar hazırlamasını sağlıyoruz.”

Karbon raporlamasına uyum sağlamayanları ne bekliyor?

Karbon ayak izi raporlamasını ihmal eden şirketler, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Burada, özellikle Avrupa Birliği gibi çevre regülasyonlarının sıkı olduğu pazarlarda, ihracat engelleri ve mali yükümlülükler gündeme gelebilir. Yerel mevzuata göre ise, idari para cezaları, kamu ihalelerinden men ve yatırım süreçlerinde riskli işletme olarak sınıflandırılma gibi sonuçlar doğabilir. Bu durum, yalnızca mevzuata uyumsuzluk değil, dönüşüm sürecine hazırlıksız yakalanmanın da bir göstergesidir. Bu nedenle, işletmelerin dijital karbon raporlama sistemlerini bugünden kurmaları, rekabet gücünü ve marka itibarını korumak açısından kritik önem taşıyor.

Küresel perspektif: Karbon raporlamasında dünya hızla dijitalleşiyor

Avrupa Birliği’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) sadece bölgesel bir regülasyon değil, küresel ölçekte dönüşümün öncüsü konumunda. Benzer uygulamalar, Birleşik Krallık, Kanada, Japonya, Güney Kore, Avustralya gibi ülkelerde de gündemde veya yürürlüğe alınmış durumda. Bu gelişmeler, karbon ayak izi yönetiminin artık sadece çevresel bir sorumluluk değil, küresel ticaretin yeni standardı haline geldiğini gösteriyor.

Uyumsoft Pazarlama Direktörü Ferhan Örs, bu dönüşümün Türkiye açısından da büyük bir fırsat olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Dünya artık sürdürülebilir üretim ve ticaret ekseninde yeniden şekilleniyor. Green Carbon AI ile Türk firmalarına sadece regülasyon uyumu değil, aynı zamanda uluslararası rekabet avantajı sunuyoruz. Sürdürülebilirlik artık bir trend değil, iş dünyasının yeni dili. Bu dili doğru konuşan markalar geleceğe yön verecek.” dedi.