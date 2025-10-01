Ne oldu sana Barış Alper?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde adeta gövde gösterisi yapıyor.

Eintracht Frankfurt hezimetini saymazsak (Şans Galatasaray’ın yanında değildi) Liverpool ve Bodø/Glimt’i “ezen” sarı-kırmızılıların sıradaki “ezeceği” rakip Ajax.

Galatasaray’a övgü işini fazla uzatmadan, gelelim yazının başlığındaki kahramana, Barış Alper Yılmaz’a.

Hani Davut Güloğlu’nun bir şarkısı vardı ya “ne oldu sana ne oldu böyle” diye devam eden.

İşte tüm sporseverler Barış’a bunu soruyor. Ne oldu sana?

Sosyal medyada “siyah ekran” paylaştıktan sonra geceyle gündüz farkı gibi, Barış da “siyah ekran” vermeye başladı.

Bodø/Glimt maçında oyundan çıkarken ıslıklanması da mutlaka Barış’ı üzmüştür.

Nasıl üzülmesin ki takımda en sevilen yerli oyuncuyken belki de şu an istenmeyen adama döndü.

Barış’a tepki aslında siyah ekran olayı değil, kötü performansı.

Bodø/Glimt maçında da adeta saç-baş yoldurmuştu.

Umarım Barış, bu sıkıntılı günleri atlatır ve yine eski Barış Alper Yılmaz’a döner.

Yoksa devre arası “Abbas yolcu”

Lemina’yı yeterince övüyor muyuz?

Galatasaray taraftarı adeta Scout ekibi gibi. İyi oyuncuları bir şekilde bulup kulübe kazandırıyor.

Daha önce ki dönemde Galatasaray’da forma giyen Mario Lemina, bugün yine Galatasaray’da forma giyiyorsa bunda en büyük pay, Galatasaray taraftarının.

Alınması için kulübe baskı yapan taraftar haklı çıktı. Lemina Galatasaray’ın en iyileri arasında ve daha fazla övülmeyi hak ediyor