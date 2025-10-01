TÜKODER, “Tele 1 yalnız değildir! Kayyımlar Basını Susturamaz!

Tüketicinin Haber Alma Hakkına Dokunmayın!

TÜKODER Tüketiciyi Koruma Derneği Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama da; “Demokrasinin temel direklerinden biri bağımsız ve özgür basındır. Halkın haber alma, bilgiye erişme ve düşünce oluşturma hakkı ancak özgür basın sayesinde yaşama geçebilir.

Ne yazık ki bugün, bu hakkın teminatı olan bağımsız basın kurumlarından Tele 1 TV’ye kayyım atanmasıyla karşı karşıyayız. Bu müdahale, yalnızca bir televizyon kanalına değil, toplumun tamamına, halkın özgür iradesine ve tüketicinin bilgi edinme hakkına yapılmış açık bir saldırıdır. Henüz yargılama süreci tamamlanmadan verilmiş fiili bir cezadır. Basın özgürlüğü olmadan tüketici haklarından, şeffaf yönetimden, hukukun üstünlüğünden ve demokrasiden söz edilemez.

Tele 1 gibi eleştirel, sorgulayan ve halkın sesine yer veren yayın organlarının susturulması, toplumun sesinin kısılması, gerçeğin karartılması anlamına gelir.

Unutulmamalıdır ki; haber alma hakkı, Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış temel bir tüketici hakkıdır. Bu hakkı sınırlamak ya da yok saymak, toplumun bilgiye dayalı karar alma yetisini ortadan kaldırmak demektir.

Biz, tüketicinin bilinçli, özgür ve doğru bilgiye ulaşabilmesi için mücadele eden sivil toplum örgütü olarak; her türlü kayyım uygulamasına, medyaya sansüre ve baskıya karşı olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

Basın susturulamaz, gerçekler gizlenemez, halkın sesi kısılamaz! Haber alma özgürlüğü, toplumun ortak vicdanıdır. Tele 1 emekçilerinin yanındayız. Tele 1 yalnız değildir! Şeklinde ifade edildi.