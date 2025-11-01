Küçük Mutlulukların Büyük Hatırası

Bir sabah, kahvaltıdan sonra çay bardağında kalan son yudumu içerken fark ettim: Mutluluk dediğimiz şey, büyük anların değil, küçük detayların izinde saklıydı. Ne bir ödül töreninde, ne de alkışlarla dolu salonlarda… Asıl mutluluk, bir sokak kedisinin göz kırpışında, bir komşunun “kolay gelsin” deyişinde, bir annenin sessizce uzattığı dilimlenmiş elmada gizliydi.



Zamanın Unuttuğu Ama Kalbin Hatırladığı

Hayat, büyük olayları tarih kitaplarına yazar. Ama kalp, küçük anları hatırlar. Bir çocukken mahalle bakkalının verdiği fazladan leblebi, yaz akşamlarında balkondan gelen karpuz kokusu,Kuzine sobası üstünde kaynayan çayın suyu Fırının da kızaran kestanenin çıtırtısı… Bunlar ne manşet olur, ne de sosyal medyada paylaşılır. Ama insanın içini ısıtan, yıllar sonra bile gülümseten şeylerdir.

Modern Hayatın Gürültüsünde Kaybolan Sessizlik

Bugünlerde her şey çok hızlı. Bildirimler, toplantılar, hedefler… Ama bir durup baksak, belki de en kıymetli şeyin bir dostla edilen sessiz bir yürüyüş olduğunu fark ederiz. Belki de en anlamlı başarı, bir çocuğun gözünde kendini görmek, bir yaşlının duasında adını duymaktır. Modern hayatın bize unutturduğu bu küçük mucizeleri yeniden hatırlamak gerek.

Küçük Yaşanır, Büyük Hatırlanır

Bir gün bir dostum, “Hayatın en güzel anı hangisiydi?” diye sordu. Düşündüm. Ne bir seyahat, ne bir başarı geldi aklıma. Aklıma, Babamla ve Annemle, birlikte çay içtiğimiz bir sabah yer sofrası geldi. Sessizdik. Ama o sessizlikte bir ömürlük huzur vardı. İşte o an, bana şunu öğretti: Küçük yaşanır, ama büyük hatırlanır.

Hatıralar, Kalbin Arşividir

Sevgili Okurlarım, dostlarım, belki sizin de aklınız da bir küçük an canlandı şimdi. Belki bir simitçinin sesi, belki bir okul yolculuğu, belki de bir yaz yağmurunun kokusu… Ne mutlu bize ki, kalbimiz bu küçük anları saklamayı biliyor. Çünkü hayat, büyük planlarla değil; küçük mutluluklarla güzelleşiyor.

Neşat YALÇIN Nasifoğulları Yöresel Doğal Organik Köy Ürünleri KADIKÖY nesatyalcin @gmail.com