Başıboş köpeklerin kontrolsüz şekilde beslenmesi yasaklandı

İstanbul Valiliği, yayımladığı yeni genelgeyle kent genelinde sokak köpeklerinin kontrolsüz beslenmesini yasakladı.

Park ve bahçelerde kontrolsüz beslemeye izin verilmeyecek

İstanbul Valiliği sahipsiz hayvanlarla ilgili yürütülen çalışmaları yeniden düzenleyen kapsamlı bir genelge yayımladı.

Genelgede öne çıkan en önemli maddelerden biri ise sokak köpeklerinin kontrolsüz şekilde beslenmesinin yasaklanması oldu.

Özellikle sağlık kuruluşları, eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, park ve bahçeler, yol kenarları ile çocuk oyun alanları gibi yoğun kullanıma sahip bölgelerde kontrolsüz beslemeye izin verilmeyeceği belirtildi.

2 Temmuz 2025’te İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısında alınan kararların hatırlatıldığı genelgede şöyle dendi:

İlimiz genelindeki tüm belediyelere doğal yaşam alanı ve bakımevi kurulması amacıyla yer tahsisleri yapılmış olup, tahsis edilen alanlarda projelendirme, ihale ve inşaat süreçlerinin ivedilikle tamamlanması,

Sahipsiz köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması ve rehabilitasyon süreçlerinin hızlandırılarak, köpeklerin bakımevi/doğal yaşam alanlarına nakillerinin meri mevzuat hükümlerine uygun, ivedi bir şekilde gerçekleştirilmesi,

2 Temmuz 2025 tarihli İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısının beşinci maddesinde de karar verildiği üzere; haşere ve kemirgen popülasyonundaki artışın, çevresel kirliliği ve ekolojik denge bozulmalarının önüne geçmek;

Ayrıca halk sağlığı ve güvenliği açısından karşılaşılabilecek riskleri azaltmak amacıyla özellikle sağlık ve eğitim kurumları, havalimanları, ibadethaneler, park, bahçe, yol kenarları ve oyun alanlarında sahipsiz köpeklere yönelik kontrolsüz beslemeye müsaade edilmemesi,

Konunun sıralı sorumlu amirlerce titizlikle takip edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi,

Ayrıca sahipsiz hayvanlardan kaynaklanabilecek can-mal kaybı ile tüm zararların, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda belediyelerin görev ve sorumluluklarını ihmal etmesi kapsamında değerlendirileceği hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.❞

İstanbul Valisi Davut Gül de 18 Kasım’da şunu demişti: “İstanbul’da kediler fare yakalamıyor. Fareler kedilerle birlikte mama yiyor. Bu sağlıklı değil. Her önüne gelenin önüne ilk gelen yerde mama vermemesi lazım” dedi.

