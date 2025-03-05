HAYAT KISA, KUŞLAR UÇUYOR

Biz insanlar hayata ne kadar da çok anlam yüklüyoruz değil mi?
Oysa bu dünyaya ölmek için geldik.
Bir varoluş mücadelesi içindeyiz.
Kiminin uzun, kiminin kısa bir yaşam sürdüğü bu dünyaya ne bırakabiliriz onu düşünelim.
Bu yaşamı nasıl hak edebiliriz?
İyi bir isim, faydalı ilim, iyi bir insan yetiştirmek, paylaşmak, yardımlaşmak, bırakabileceğimiz güzel izlerdir dünyaya.
Yedi kuşak sonra isimler dahi unutulacak ve hiç yaşamamış gibi olacakmış insanlar, ne acı.
Hiçbir iz bırakmadan sadece bir cismin kütlesinin yer kapladığı gibi…
Yaşlıların kendi isimlerini torunlarına verme ısrarı bu sebeple olmalı ki dünyaya bir isim bırakmak, unutulmamak insanoğlunun tek isteği.
Bu dünya bizden önce de vardı, bizden sonra da olacak.
Biz yolcuyuz, dünya durak.
Sultan Süleyman’a kalmayan dünya kime kalacak?
Çoğu insan ister öldükten sonra unutulmamayı, peki ne bıraktın ardında seni hatırlamaları için?
Zaman zaman bu soruyu sormalıyız kendimize cevabını bilsek de.
Bütün ömründe kendi mutluluğu için çalışıp çabalayan, sadece kendi karnını duyuran insanlar maalesef ki çabuk unutulanlardan olacak.
Üretmek, kalıcı bir iz bırakmak, insana dokunmak, yaraları sarmak, hatırlanacak işler yapmak gerek…
Ömür dediğimiz hayat çok kısa,
Anı yaşamak, yaşamdan keyif almak, at gözlüklerimizi çıkarıp dünyayı görmek, dünyaya bir şey katmak gerek.
Ancak çoğumuz iyi bir ev, iyi bir araba, güzel bir kıyafet için çabaladığımız kadar dünyayı güzelleştirmeye, iyiliğe çabalamıyoruz.
Gittikçe bencilleşiyoruz…
Bana dokunmayan yılan bin yaşasın deyip biz de kimseye dokunmuyor, kendi kabuğumuzda yaşıyoruz.
Bencil bir toplum kitlesi yaratmak amacında olanlar amacına ulaştılar bence.
Korku senaryoları ile yaşama isteklerinin azaldığını pek çok insandan duyuyor , görüyoruz.
“Yaşam mücadelesi” tabiri ne kadar da yerinde, günümüzde gerçekten bir mücadele içindeyiz…
Depremler, yangınlar, türlü felaketler, geçim sıkıntısı vs. derken geleceğe olan inancımızın, yaşama istediğimizin kırıldığı oluyor maalesef.
Yaşamak ne zor şey kalbi olana…
Orhan Veli’nin de söylediği gibi,
Biliyorum, kolay değil yaşamak;
Ama işte
Bir ölünün hâlâ yatağı sıcak,
Birinin saati işliyor kolunda.
Yaşamak kolay değil ya kardeşler,
Ölmek de değil;
Kolay değil bu dünyadan ayrılmak…
İlgili Haberler
Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER), engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye alınması için Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile birlikte “Kalplerimiz İyilikle Doluyor” projesine imza attı. Plastik kapakları bu kalp ünitelerine atın Proje kapsamında Kadıköy’ün çeşitli bölgelerine yerleştirilmek üzere 16 adet plastik kapak toplama ünitesi Kadıköy Belediyesi’ne teslim edildi. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, toplanan […]
CHP’nin belediye başkanlarına bakış açısı, partinin içindeki çıkar ilişkilerini net bir şekilde gözler önüne seriyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, herkesin bildiği yolsuzluklara ve ahlaki skandallara rağmen partisi tarafından sahiplenirken, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler resmen yalnız bırakıldı. Peki neden? Beşiktaş’ta ihale usulsüzlükleri ayyuka çıkmıştı. Partinin ve İBB’nin en tepesinden en alt kadrosuna kadar herkes, […]
İBB’nin yeni iş modellerini destekleyen ve çağa uygun fikirleri girişimcilerle buluşturan teknoloji programı Tech Istanbul, dördüncü kez ödüllendirildi. Daha önce Kurumsal Girişimcilik Ödülleri, EuroAsian Startup Awards ve Global Startup Awards’dan birinciliklerle dönen Tech Istanbul, bu kez Growth Programı ile Business Honors Awards’ta Girişimcilik ve Startup kategorisinde “Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Entegrasyonu” ödülüne layık görüldü. İstanbul […]
Kadıköy Belediyesi Ramazan ayı sebebiyle tüm ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarını hızlandırdı Kadıköy’deki ibadethaneleri düzenli olarak özel temizlik ekipleriyle temizletip bakımını yapan Kadıköy Belediyesi Ramazan ayı sebebiyle temizlik çalışmalarını hızlandırdı. İLGİLİ HABER Avrasya Tüneli’nin ilk Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı Kadıköy Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün verdiği hizmet kapsamında temizlik görevlileri ibadethanelerde halılar ve zemini vakumlu süpürgeyle temizledikten sonra […]