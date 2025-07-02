TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal: “Emekli Maaşlarına Bloke Uygulaması Kabul Edilemez! Emekliler Bankaların Kıskacına Teslim Edilemez!”

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun Resmî Gazete’de yayımlanan kararı üzerine bir açıklama yaparak, emekli maaşlarına bloke konulmasının önünü açan bu içtihat kararının ciddi mağduriyetlere yol açabileceği uyarısında bulundu.

Yargıtay kararına göre, bankaların, tüketici kredisi kullanan emeklilerden aldıkları takas, mahsup ve benzeri onay/rıza belgeleri doğrultusunda emekli maaşlarına doğrudan bloke koyabilmelerinin mümkün olduğuna oy çokluğuyla hükmedildi. Bu kararın ardından konuşan TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal, emekli tüketicilere çok önemli bir uyarıda bulundu:

“Bankalarla yapılan kredi sözleşmeleri kapsamında çoğu zaman farkında bile olmadan imzalanan;

‘Emekli maaşıma bloke konulmasına muvafakat ederim’, ‘Taksitlerin emekli maaşımdan ödenmesine rıza gösteriyorum’ gibi ifadeler içeren belgeler, ileride doğrudan geçim kaynaklarını etkileyen ağır mağduriyetlere neden olmaktadır.

Bu tür belgeleri okumadan, anlamadan asla imzalamayın. Emekli maaşları normal şartlarda haczedilemez; ancak bu hakkınızdan kendi iradenizle feragat ettiğinizde bankalar bunu aleyhinize kullanmaktadır.”

Bankaların çarkına emekliler yem edilmemelidir!

Koçal, ağır ekonomik kriz koşullarında yaşam mücadelesi veren emeklilerin, bir de maaşlarına el konulması riskiyle karşı karşıya bırakılmasının sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmadığını ifade ederek şu çağrıda bulundu:

“Emeklilerimiz bankaların kâr hırsı arasında ezilmemeli.

-Emekli aylıkları açlık ve yoksulluk sınırının üzerinde olacak şekilde derhal yeniden düzenlenmelidir.

-Emeklilerin alım gücü artırılmalı, temel ihtiyaçlarını karşılamaları için sosyal destek ve koruma mekanizmaları güçlendirilmelidir.

-Emekli maaşları üzerindeki her türlü dolaylı müdahalenin önüne geçecek yasal düzenlemeler acilen yapılmalıdır.”

TÜKODER olarak emeklilerimizin yanındayız!

TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Unutulmamalıdır ki; sosyal devlet en zayıfını koruyabildiği ölçüde güçlüdür.

Emeklilerimizin bankaların kıskacına teslim edilmesine izin vermeyeceğiz.

Tüketici haklarını ve insan onurunu esas alan politikalar hayata geçirilmeden, emeklinin huzurlu bir yaşam sürmesi mümkün değildir.

TÜKODER olarak tüm emeklilerimizin yanındayız.

Bankalara karşı yalnız değilsiniz