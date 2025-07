AK Partili Özdemir: CHP’ye değil, yolsuzluğa operasyon yapıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, belediyelere yönelik operasyonların siyasi değil, yolsuzluk temelli olduğunu vurguladı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, TGRT Haber’de katıldığı canlı yayında belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Operasyonların siyasi saiklerle değil, belediyelerdeki usulsüzlüklere karşı gerçekleştirildiğini belirten Özdemir, “Bunu CHP belediyelerine bir operasyon değil, yolsuzluğa yapılmış bir operasyon olarak tarif etmek daha doğru” dedi. Özdemir, bazı ilçelerde İBB merkezli ekiplerin yerel idareyi kontrol ettiğini, vatandaşların ise en çok ruhsat ve imar işlemlerinde mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

Programın başında terörle mücadeleye değinen Başkan Özdemir, 40 yılı aşkın süredir Türkiye’nin terörle mücadelede ağır bedeller ödediğini hatırlatarak, “Bu mesele büyük ölçüde çözülmüş durumda. Evlatlarımız, hangi bölgede askerlik yaparsa yapsın güvenle görevlerini yerine getiriyor.” şeklinde konuştu.

“AK Parti vatandaşla her daim iç içe”

Başkan Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Çarşıya pazara çıkıyorlar mı?” şeklindeki eleştirilerine yanıt verdi. Son dönemde İstanbul’un her ilçesinde yapılan saha çalışmalarını hatırlatan Özdemir, “İlçe başkanlarımız yaptıkları çalışmalarla gerekli cevabı verdi. Biz de İl Başkanlığı olarak her daim vatandaşımızla beraberiz.” dedi.

Geçtiğimiz Cuma günü Ortaköy Camii’nde kıldığı namazın ardından bölgedeki esnafı ziyaret ettiğini belirten Özdemir, AK Parti’nin vatandaşla iç içe olma geleneğini sürdürdüğünü vurguladı. “Oradaki esnafla buluşup esnafın içerisinde olduğumuzu ve esnafın yanında yine sadece bizim olduğumuzu da bir kez daha göstermiş olduk.” diyen Özdemir, AK Parti’nin çarşıda pazarda sınanamayacağını söyledi.

AK Parti’nin her zaman halkın yanında olduğunu dile getiren Özdemir, “Vatandaşımız, AK Parti’nin çarşı pazardaki varlığını ve samimiyetini Özgür Bey’den çok daha iyi biliyor.” ifadelerini kullandı.

“Şile’deki sıkıntıyı sahada da gördük”

Şile Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk operasyonlarına da değinen Özdemir, “1,5 – 2 ay önce Şile’de yaptığımız saha çalışmasında bu sıkıntılar bize iletildi. Ruhsat süreçlerinde vatandaşlar büyük sorunlar yaşıyordu.” dedi.

Beykoz, Şile, Gaziosmanpaşa gibi ilçelerde; Şişli’den, Beylikdüzü’nden, Ataşehir’den giden ekiplerin o ilçelerin imarını yönettiğini söyleyen Abdullah Özdemir, “O ilçenin evlatları olmayan, o ilçeye gönderilmiş ve Büyükşehir Belediyesi’nden kumanda edilen ekipler vardı. Ahtapotun kolları daha da uzamıştı, ilçelere uzanmıştı.” dedi.

“CHP’li belediyelere değil, yolsuzluğa operasyon”

CHP’li belediyelerdeki çürümüşlük algısına dikkat çeken Özdemir, “Bunu CHP belediyelerine bir operasyon değil, yolsuzluğa yapılmış bir operasyon olarak tarif etmek daha doğru.” ifadelerini kullandı.