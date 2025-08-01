Taşkın, ” 1 günlük iş bırakma eyleminde hakkımızın verilmesini talep ettik “

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, 18 Ağustos 2025 Pazartesi günü tüm sendikaların 1 günlük iş bırakma eylemine katılarak, Kamu İşveren Heyeti tarafından sunulan 1. ve 2. teklifin memur ve memur emeklilerinin insanca yaşayabileceği koşulları oluşturmaktan uzak olduğuna dikkat çekerek, Anayasal hakkımız olan insanca yaşayabilmemizi sağlayacak maaş zammı verilmesi için iş bırakarak talepte bulunduk, dedi.

Memur ve memur emeklilerinin alım gücünün düştüğünü, yoksulluk sınırının altındaki maaşla elektrik, su, doğalgaz, kira ve gıda gibi temel ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandıklarını, devletin enflasyonla mücadelede tasarruf tedbirlerine uymadığını ama söz konusu memur ve memur emeklilerinin maaş zammı olduğunda “para yok!” denilerek sefalete ve yoksulluğa itildiğinin altını çizen Taşkın, Kamu İşveren Heyeti tarafından yapılan maaş zam teklifinin kabul edilemez olduğuna dikkat çekti.

TÜİK verilerine göre Temmuz 2025’te: gıda enflasyonu %27.95, Kira artış oranı: %41.13, Konut satın alma fiyatı: %62, Elektrik ve doğalgaz: %26.5, Ulaşım: %41.5 ve TÜİK’e göre enflasyon: %33.52 olduğuna dikkat çeken Taşkın, memur ve memur emeklilerinin bu enflasyon karşısında insanca yaşamalarının mümkün olmadığına vurgu yaparak, Kamu İşveren Heyeti tarafından 2026 yılı birinci 6 ay için %10, ikinci 6 ay için %6, 2027 yılı için ise %4 oranında zam teklif edildiğini, bu teklifin vicdanla, ahlakla, hakkaniyetle bir ilgisi bulunmadığını söyledi.

Memur ve memur emeklilerinin mali haklarına ilişkin olarak, çalışanların mali ve sosyal haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve ülkemizin piyasa gerçekliğini yansıtmayan maaş zam teklifine, gerçekleşen enflasyon yerine tahmin edilen enflasyona göre maaş zammı yapılmasına, memur ve memur emeklilerine reva görülen sefalet ücretine “HAYIR!” demek için 1 gün iş bıraktıklarını belirten Çalışan Sen Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, memur ve memur emeklilerinin insanca yaşayabileceği koşulların sağlanması ve kayıplarının telafi edilebilmesi için hakkaniyetli bir maaş zammı yapılmasında ısrar ettiklerini ve makul ve mantıklı bir teklifte bulunulmasını talep ettiklerini söyledi.