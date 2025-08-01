MENÜ ☰
Yusuf POLAT

İşine bak Morata



 

Galatasaray problemli bir futbolcudan kurtuldu.

Hem kurtuldu hem de 6 milyon euro kar elde etti.

Evet Alvaro Morata’dan bahsediyorum, sosyal medyadan yapmış olduğu açıklamaları ciddiye bile almıyorum.

Problemli futbolcu olduğu Yenikapı’daki şampiyonluk kutlamasında sahneye çıkmamasından da belliydi zaten.

Neymiş kişisel problemi varmış.

Aynı problemler diğer oyuncularda yok mu sanki.

Mutlaka vardır, hangisi bunu konu edipte Galatasaray’a sorun çıkardı?

Giderayak açıklama yapmak ne kadar doğru, madem bu kadar “karın ağrın” vardı zamanında konuşsaydın.

Morata olayı diğer yandan da Galatasaray yönetimine ders olmalı.

Yaşı 30’u geçmiş oyuncu alınacaksa, geçmiş kariyeri değil bugüne bakılmalı ve kontratlar da çok uzun tutulmamalı.

Bir yandan da yönetimi tebrik etmek lazım, kulübün parasını haksız yere Morata’ya kaptırmadı.

📆 14 Ağustos 2025 Perşembe 14:22  
