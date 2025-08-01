Güven ve Şefkat Yuvası 28 Yıllık Tecrübesiyle Büyükçekmece Hayat Huzurevi

Büyükçekmece’nin köklü kurumlarından Büyükçekmece Hayat Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi, 28 yıllık geçmişiyle yaşlı bakımında güvenilir bir adres olmayı sürdürüyor. Kurum, sadece barınma değil; aynı zamanda sağlık, bakım, rehabilitasyon ve sosyal destek alanlarında sunduğu profesyonel hizmetleriyle dikkat çekiyor.

7/24 Kesintisiz Sağlık ve Gözetim

Huzurevi, özellikle Alzheimer, Parkinson ve Demans gibi özel ilgi ve bakım gerektiren hastalara yönelik hizmetleriyle öne çıkıyor. Alanında uzman sağlık personeli, bireylerin ihtiyaçlarını gece gündüz takip ediyor. 7 gün 24 saat sağlık ve gözetim hizmeti sunularak, yaşlıların güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmeleri sağlanıyor.

Uzman Doktor Kadrosu ve Fizik Tedavi Desteği

Kurum bünyesinde görev yapan nöroloji ve dahiliye uzmanı doktorlar, düzenli sağlık kontrolleri yaparak bireylerin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor. Ayrıca merkezde sunulan fizik tedavi hizmeti, özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı yaşlıların yaşam kalitesini artırıyor. Böylece sadece mevcut hastalıkların tedavisi değil, önleyici sağlık hizmetleri de sağlanıyor.

Sosyal ve Psikolojik Destek ile Aktif Yaşam

Büyükçekmece Hayat Huzurevi, sadece sağlık hizmeti sunmakla kalmıyor; yaşlıların sosyal ve ruhsal ihtiyaçlarını da gözetiyor. Uzman psikologlar eşliğinde yürütülen psikolojik destek programları ile bireylerin duygusal sağlığı korunuyor. Aynı zamanda düzenlenen sosyal aktiviteler, yaşlıların toplumla bağlarını güçlendiriyor, kendilerini değerli hissetmelerine katkı sağlıyor.

“Güven ve Şefkat Yuvası”

Kurumun sahibesi Fatma Araz, huzurevini bir bakım merkezi olmanın ötesinde, aile sıcaklığında bir yuva olarak tanımlıyor. Araz, vizyonunu şu sözlerle özetliyor:

“Burada yaşlılarımızın yalnızca sağlıklarına değil, mutluluklarına da dokunuyoruz. Bizim için huzurevimiz, bir kurumdan öte güven ve şefkatin buluştuğu bir yaşam alanıdır.”

28 Yıllık Deneyim, Geleceğe Güven

28 yıldır kesintisiz hizmet veren Büyükçekmece Hayat Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi, bölgedeki en köklü kurumlar arasında yer alıyor. Hem ailelerin güvenini kazanmış olması hem de profesyonel kadrosuyla bakım hizmetlerinde örnek bir model oluşturuyor.

