Doğal Hayatı Koruma Vakfı WWF-Türkiye’den Çağrı: “Yangından Kurtulan Canlar, avcıların Kurşunuyla Ölmesin”

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), 23 Ağustos’ta başlayacak 2025-2026 av sezonunun yarattığı tehdide dikkat çekerek, “Yangından kurtulan canlar kurşunla ölmesin” çağrısında bulundu.

Yaz başından bu yana ülkemizin tüm bölgelerinde çıkan ve hâlen birçok ilimizde devam eden orman yangınları, iklim krizinin de etkisiyle sıcak, kurak hava ve şiddetli rüzgâr nedeniyle önümüzdeki günler hatta aylar için risk oluşturmaya devam ediyor. Yangınlarda binlerce canlı yok olurken, hayatta kalmayı başaran hayvanlar bu kez yaşam mücadelesinde başka bir tehditle karşı karşıya: Avcılık.

Ülkemizin pek çok bölgesinde yangınlar sürerken, Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban keçisi, kızıl geyik, çengel boynuzlu dağ keçisi ve yaban koyunu gibi türlerin para karşılığı avlanmasına izin veren ihaleler düzenleniyor. WWF-Türkiye, yangından kurtulan yaban hayvanları için çağrıda bulunarak, “Yangınlar yuvalarını aldı, avcılık canlarını almasın” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, de “Geniş habitatların zarar gördüğü illerde yaban hayatının toparlanabilmesi için kara avcılığına ara verilmesi ekolojik açıdan zorunludur” diyerek av sezonuna yönelik uyarıda bulundu.

WWF-Türkiye, avcılığın günümüzde bir ihtiyaç olmaktan çıktığını, Türkiye’de av turizmine konu olan türlerde popülasyon kaybının yüzde 90’ın üzerinde olduğunu ve doğadaki dengenin, yaban hayvanlarının kendi doğal yırtıcıları tarafından korunması gerektiğini hatırlatarak şu çağrıda bulundu: “Av ihaleleri durdurulsun; başta yangın bölgeleri olmak üzere, tüm Türkiye’de kara avcılığı yasaklansın.”