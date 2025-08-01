Adalar’da Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Tanıtıldı

Adalar Belediyesi ve İBB İstanbul Enerji A.Ş. iş birliğiyle hazırlanacak Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planının tanıtım toplantısı Büyükada Çelik Gülersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, açılış konuşmasında Adalar’ın iklim değişikliğine karşı hassas yapısına dikkat çekerek şunları söyledi: “Adalarımız, eşsiz doğal ve kültürel mirasıyla dünyanın sayılı değerlerinden biri. Ancak iklim değişikliğinin etkilerine karşı son derece kırılgan bir yapıya sahip. 1500 saatin üzerinde dalış yapmış bir dalgıç olarak, Marmara Denizi’nde yıllar içinde yaşanan değişimi kendi gözlerimle gördüm. Bugün attığımız adım, yalnızca teknik bir plan değil; çocuklarımıza ve gelecek kuşaklara tertemiz denizler, yemyeşil bir doğa bırakma sözüdür.”

Başkan Akpolat, planın karbon salımını azaltmayı, yenilenebilir enerji kullanımını artırmayı, enerjide verimliliği sağlamayı ve Adalar’ın doğal-kültürel mirasını korumayı hedeflediğini belirtti.

İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü Yüksel Yalçın ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Adalar Belediyesi ile birlikte oluşturacağımız bu çalışma planında, Adalar’da atık nasıl yönetilir, ulaşım nasıl gerçekleşir, elektrikli araçlar ve şarj istasyonlarını nasıl yöneteceğiz, her yeni yapılan binada zabıtalarımız neye dikkat edecek, özetle Adalar’da çevre ve enerji ile ilgili tüm konular çalışma kültürüne dönüşmüş olacak. Adalar İlçesi bu projenin sonunda kendi enerjisini üretecek ve biz de gururla ilçenin girişine ‘Adalar kendi enerjisini üretmektedir’ yazacağız.”

Toplantıda, projenin hayata geçirilmesiyle birlikte Adalar’ın sürdürülebilir enerji ve iklim değişikliğiyle mücadele alanında örnek bir ilçe olması hedeflendiği vurgulandı. Planın, enerji verimliliğinden yenilenebilir kaynakların kullanımına, ulaşımda çevre dostu çözümlerden atık yönetimine kadar geniş bir yelpazede uygulamaları kapsayacağı ifade edildi.

Adalar Belediyesi yetkilileri, projeye tüm paydaşların ve halkın katılımının büyük önem taşıdığını belirterek, “Daha temiz, daha yeşil ve yaşanabilir bir Adalar için hep birlikte çalışacağız” mesajı verdi.