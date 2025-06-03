Osimhen işi çok uzadı

Galatasaray forvet transferlerinde çoğunlukla istediği başarıyı elde etmiştir.

Son zamanlarda özellikle Mauro Icardi ve Victor Osimhen’i buna örnek gösterebiliriz.

Sezonun sona ermesiyle birçok takım yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Galatasaray’da “yılan hikayesine” dönen Victor Osimhen işi de can sıkıyor.

Ha bugün ha yarın derken ortada hâlâ bir şey yok.

Bu da taraftarın canını sıkmış durumda.

Hatta Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu da son açıklamasında “Victor Osimhen devamlı süre istiyor. Bu sürenin de son noktası var” diyerek Osimhen’e bir nevi elini çabuk tut mesajını vermişti.

Galatasaray büyük kulüp ve yaptığı transferlerle dünya çapında adından hep söz ettirmiştir.

Daha önce yıldız futbolculara çok para verilse de Türkiye’ye zor getirilirdi ya da “emeklilik zamanı gelen futbolcu Türkiye’yi tercih ederdi.”

Artık o devir de değişti. Galatasaray kimsenin peşinden koşmuyor, futbolcu gelecekse “naz etmeden” çok fazla talepte bulunmadan Galatasaray’a transfer oluyor.

Hani bir Ebru Gündeş şarkısı vardı, “Ben seçilmem seçerim” diye, Galatasaray da artık bu durumda. İstediği, işine yarayacak futbolcuyu seçiyor.