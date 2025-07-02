Atatürk Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere, aylık 30.000 TL’ye kadar burs verilecek

Atatürk Üniversitesi Kalkındırma Vakfı, YKS 2025’te dereceye giren öğrencilere yönelik büyük burs programını duyurdu. Üniversiteyi tercih eden başarılı öğrencilere, öğrenim süreleri boyunca aylık 30.000 TL’ye kadar burs verilecek.

Fakültelere, belirtilen başarı sıralamalarında yer alarak Atatürk Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere, öğrenim süresi boyunca aylık burs verilecek. Tıp Fakültesi: İlk 1500 içinde yer alan ilk 10 öğrenciye Aylık 30 bin TL, Diş Hekimliği Fakültesi: İlk 4000 içinde yer alan ilk 5 öğrenciye aylık 30 bin TL, Eczacılık Fakültesi: İlk 4000 içinde yer alan ilk 5 öğrenciye Aylık 30 bin TL, Fen Fakültesi: İlk 5 bin içinde yer alan ilk 5 öğrenciye Aylık 30 bin TL, Mühendislik Fakültesi: İlk 5000 içinde yer alan ilk 5 öğrenciye Aylık 30 bin TL, İletişim Fakültesi: İlk 1000 içinde yer alan ilk 5 öğrenciye Aylık 30 bin TL, İlahiyat Fakültesi: İlk 1000 içinde yer alan ilk 5 öğrenciye Aylık 30 bin TL, Ek olarak: Tıp Fakültesine ilk bin 500 içerisinden yerleşen ancak ilk 10 dışında kalan öğrencilere ise Aylık 15.000 TL burs verilecekt

Atatürk Üniversitesi Türkiye’de “Tam Akreditasyon” Alan Sayılı Üniversitelerden Biri

Atatürk Üniversitesi, 18 Temmuz 2025 tarihli YÖKAK kararıyla 5 yıllığına “Tam Akreditasyon” alan sayılı üniversiteler arasına katıldı. Bu karar, üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve toplumsal katkı alanlarında ulusal kalite standartlarını tam olarak sağladığını belgeliyor.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu: “Bu destek, sadece burs değil; bir vizyonun göstergesidir.”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin hem kalite yönetimi alanında hem de öğrenci odaklı politikalarında yeni bir eşiği aştığını belirtti. “YÖKAK tarafından verilen Tam Akreditasyon belgesi, üniversitemizin bilimsel ve yönetsel alandaki kararlılığını tescillemiştir. Bugün duyurduğumuz 30.000 TL’lik burs programı ise bu vizyonun öğrencilere yansıyan güçlü bir parçasıdır. Atatürk Üniversitesi sadece bilgi aktaran bir kurum değil; nitelikli insan kaynağını yetiştiren, destekleyen ve geleceğe yön veren stratejik bir merkezdir” dedi.