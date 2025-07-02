TÜKODER uyarıyor, askıya çıkan fahiş arsa rayiç bedellerini kontrol edin gerekirse itiraz edin!

Fahiş Arsa Değer Tespitleri Vatandaşın Sırtına Yük Oluyor!

Bilindiği üzere, 2026 Yılı emlak vergisi matrahına esas olmak üzere 2025 yılında taktir komisyonları tarafından belirlenen rayiç bedeller muhtarlıklarda askıya çıkmış olup itiraz süresi 31/07/2025 olup son gün adli tatile rastlaması sebebiyle de 07/09/2025 tarihine kadar itiraz yapılabilecektir.

TÜKODER – Tüketiciyi Koruma Derneği tarafından konuyla ilgili basın açıklaması yapıldı.

TÜKODER’e ulaşan yoğun şikâyetler doğrultusunda; 2025 yılı için takdir edilen arsa birim değerlerinin birçok il ve ilçede gerçek piyasa koşullarından kopuk, fahiş oranlarda artırıldığı görülmektedir. Bu keyfî tespitler, özellikle dar gelirli, emekli ve tek konut sahibi vatandaşlarımız için ağır emlak vergisi yüküne dönüşmektedir.

Mevcut sistemde, emlak vergisi matrahı her yıl yeniden değerleme oranının yarısı kadar artarken; dört yılda bir belirlenen ve genellikle detaylı analizden yoksun yapılan bu rayiç bedel güncellemeleri, “verginin vergisi” niteliği taşıyarak vatandaşlar üzerinde çifte vergi baskısı oluşturmaktadır.

En büyük sorunlardan biri, takdir komisyonlarının oluşum şekli ve bu komisyonların değer tespitinde izlediği yöntemdir. Çoğu zaman arsanın bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik yapısı, gelişmişlik düzeyi, piyasa koşulları ve benzeri unsurlar dikkate alınmadan, masa başında belirlenen bedeller kamu vicdanını zedelemektedir.

TÜKODER olarak tüm vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz:

📌 Arsa metrekare birim değerleri mahalle muhtarlıklarında askıya çıkmıştır.

📌 Bu değerlerin fahiş olduğunu düşünen vatandaşlarımız, en geç 7 Eylül 2025 tarihine kadar Vergi Mahkemesi’ne dava açabilir.

📌 Dava dilekçelerinde, “gerçek rayiç değeri yansıtmadığı” ve “fahiş olduğu” ifadeleri açıkça yer almalıdır.

📌 Açılan davaların iptalle sonuçlanması durumunda, aynı bölgede bulunan diğer mükellefler de bu karardan yararlanabilecektir.

Sürece Yönelik Önerilerimiz:

✅ Takdir Komisyonları; sadece mali idare temsilcilerinden değil, ilgili meslek odaları, STK’lar ve tüketici örgütlerinin temsilcilerinin de yer aldığı daha demokratik bir yapıya kavuşturulmalıdır.

✅ Gelir İdaresi Başkanlığı, belirlenen değerlerde artış sınırlarını net biçimde tanımlamalı, yerel yönetimlere sınırsız takdir yetkisi verilerek sokaktan sokağa değişen büyük uçurumlara ve adaletsizliklere yol açılmamalıdır.

✅ İtiraz süreci kolaylaştırılmalı, sadece dava açma değil; askı süresi içinde doğrudan takdir komisyonlarına itiraz etme hakkı da etkin şekilde vatandaşlara tanınmalıdır.

Çağrımızdır:

Vatandaşlarımız, bağlı oldukları mahalle muhtarlıklarında askıya çıkan rayiç bedelleri kontrol etmeli, gerekirse hukuki haklarını kullanmalıdır. Bu adaletsiz uygulamalara karşı birlikte ses çıkaralım!