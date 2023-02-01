Marka tescil patent tescil nedir? Marka bir ürünü diğer ürünlerden ayıran isim olarak ifade edilebilir. Marka oluşturan kişi patentini alması gerekir. Marka tescil oluşturulan markanın telif hakkını eline almış olmaktadır. Ürün hakkında gerekli olan tüm hakların kişiye ait olduğunu belirmesi manasına gelmektedir.

Marka tescili kişinin ya da kuruluşun tüm haklarına sahip olmadır. Yani tescili alınmış bir marka direkt olarak bir başka kişi ya da kişiler tarafından kullanılamaz. Yasal olarak hakların korunmasına dair marka patent almış olacaktır. Örneğin; bir gıda ürünü düşünün bu ürünü diğer ürünlerden ayıran özellik sadece markasından belli olur. Markasın oluşturduğunuz ürünün marka tescilini yaptırmanız sizin ürünün yasal hakkını almış olduğunuz anlamına gelecektir. eforpatent.com sizler bu siteden her tülü bilgi ve hizmet alabilirsiniz.

Patent Tescil Nedir?

Bir buluş için Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen bir resmi belgedir. Bir ürünün patentini alabilmeniz için bazı şartlar gerekir. Örneğin; patentini almak için başvuru yaptığınız ürünün daha önce piyasada hiçbir şekilde kullanılmamış olması gerekir. Ve patenti almamış için kamu yararına bir buluş olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Patent tescil ise patentini almış olduğunuzu ürünü tescil etmenizdir. Yani bu ürünün direkt olarak size ait olduğunu ve kullanım haklarının size ait olduğunu yasal olarak almalısınız. Marka tescil ve patentin belli bir süreli olduğunu da belirtelim. Özellikle bu süreyi aşmamak ve süre dolduğunda yenilemek gerekir. Aksi durumda bir başkası süresi dolmuş olan patentli ürünü kullanabilir. Ve dilerse patentini alabilir.