Yedek teker özellikleri nelerdir?

Tekerlekler bize hayatımızın her alanında büyük kolaylıklar sağlayan ekipmanlardır. Özellikle sanayi içerisinde birçok kolaylık sağlayan tekerlekler; ofis, ev, depolar gibi birçok mekânda insan yükünü azaltır. El arabalarında ve paletlerde kullanılan tekerlekler, geniş malzeme ve bağlantı ekipmanı seçenekleriyle sanayi ve depolarda ağır yükleri kolay taşıma imkânı sağlar. Mobilyalarda kullanılan tekerlekler ise ev, ofis, kafe benzeri ortamlarda ise mobilyaların kolay hareket edebilmesi yüksek yüksek kapasitesi ile ortamların temizliğini kolaylaştırır ve iş gücünden tasarruf edilmesini sağlar.

Kullanım Kolaylığı

Yedek tekerlekler, diğer tekerlek modelleri ile ilgili yaşanılan birçok olumsuz durumun sonucunda kolaylık sağlar. Yedek tekerlekler sayesinde tekerleklerden biri hasar gördüğünde kolay bağlantı elemanlarına sahip oldukları için rahatlıkla değiştirilebilir. Yedek tekerlekler tür, çap ve malzeme açısından geniş bir yelpazeye sahiptir. Yüksek dayanım gücüne sahip yedek tekerlekler, uygun kategorilere ayrılmış olduğu için ihtiyaç olan tekerleklere kolaylıkla ulaşım sağlıyor.

Yedek Tekerlek Nasıl Seçilir?

Tekerlek seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli şey dayanıklılıktır. Ayrıca ihtiyacınıza en uygun boyutta tekerleği bulmak ve seçmek de çok önemlidir. Tekerleği sabitleyerek kullanacağınız ürünün, boyutlarına ve kullanılacağı alana göre seçim yapmanız gerekir. Çünkü tekerleklerin zeminle temasına yönelik geliştirilen dış kapmaları birbirinden farklı olabilir. Tekerleği kuracağınız zaman tekerleğin üzerindeki ağırlığı, tekerleğin taşıma kapasitesinden fazla olmamalıdır. Ürüne uygun tekerleği seçmediğiniz zaman tekerlek işlevini tam olarak yerine getiremez. Hareket kabiliyeti sınırlanır ve verim düşer. Bu sebeple hangi ürün ve hangi alan için bir tekerleğe ihtiyacınız olduğunu iyi saptamalısınız.

Yedek Tekerlek Çeşitleri

Yedek teker çeşitleri arasında; el arabası tekeri, pazar arabası tekeri, transpalet tekeri, döküm yedek tekerleği, poliüretan yedek tekerleği, poliamid yedek tekerleği, kauçuk yedek tekerleği, rulmanlı yedek tekerleği ve scooter yedek tekerleği bulunur.

Bu yedek tekerlekler kendi kategorilerine göre; “50 mm, 55 mm, 70 mm, 75 mm, 80 mm, 82 mm, 85 mm, 100 mm, 125 mm, 140 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm ve 350 mm “çaplarında bulunur.

Yedek tekerlekler malzemelerine göre de polipropilen, termoplastik kauçuk, poliamid, pvc, poliamid üzeri poliüretan, kauçuk ve döküm üzeri poliüretan olmak üzere 7 farklı gruba ayrılır.