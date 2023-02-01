Çamaşır Makinesi Suyu Isıtmıyor Problemi ve Çözümü

Çamaşır yıkama konusunda modern dünya standartlarının herkes tarafından değerlendirilebilir önemli bir çözüm olmasını sağlamakta olan çamaşır makineleri, dünyanın her ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de yaygın şekilde kullanılıyor. Özellikle başta ev hanımları olmak üzere herkesin günlük yaşantı içerisinde sıklıkla başvurmakta olduğu çok önemli beyaz eşya teknolojileri arasında yer alan çamaşır makinesi modern çağın en önemli temel gereksinimlerinden birisidir. Çamaşırların hızlı yıkanmasının yanı sıra çamaşırların daha iyi kalitede yıkanması, yıkama sonrası sıkma programı sayesinde daha kısa süreler içerisinde kuruyabilmesi ve tabii ki hem zamandan hem de tüketilen su ve elektrikten önemli oranda tasarruf edilebilmesine yardımcı oluyor. Ancak çamaşır makinelerinde mevcut olan sorunları göz önünde bulundurulmaz ise Acıbadem Arçelik Servisi merkezi profesyonel servis çözümlerine daha kapsamlı olarak gereksinim duyulabilir.

Çamaşır makinesinde mevcut olan soruna ilişkin olarak mutlak suret ile kullanıcıya belirli tepkiler ve göstergeleri soruna yönelik olarak bulunur. Ancak bunların dikkate alınmaması sorunun zaman içerisinde büyüyerek hem onarımını hem de onarım maliyeti açısından son derece zorlayıcı bir duruma gelmesine yol açabilir. Özellikle çamaşır makinesinin arızasının onarımının mümkün olamayacağı boyutlara gelmesine neden olabilir ki bu tip önem taşıyan ve dikkate alınması gereken çamaşır makinesi arızalarından birisi de Kurtköy Arçelik Servisi merkezine çok sık şekilde gelmekte olan yıkama suyunun ısınmaması problemidir. Çamaşır makinesindeki bu problemin yaşanmasının en önemli nedenleri arasında genel olarak kireçlenme gelmektedir.

Makinenin bağlı bulunduğu su şebekesinden yüksek miktarda kireçli su gelmekte olduğundan çamaşır makinesi içerisinde kireç bağlanmasına ve rezistans gibi parçaların kireç bağlayarak, işlevlerini yitirmelerine yol açabilir ki bu durum ilk başlarda yıkama suyunun geç ısınması olarak kullanıcıya yansımaktadır. Bulgurlu Arçelik Servisi uzman ekipleri tarafından çamaşır makinesinin rezistansı kontrol edilerek, kireçlenmiş ise kireç çözücü ile çözümü sağlanmaya çalışılır ancak çözüm olmazsa rezistans yenisi ile değiştirilir. Bunun yanı sıra çamaşır makinesinde sırasıyla termostat, rezistans devresindeki röle kontakları sorunları ve tabii ki son olarak makine program cihazı kontrol edilerek, sorun çözüme arızalı parça değişimi ile gerçekleştirilir.