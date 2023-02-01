Ömer Üzen: Ülkemizin Deprem Gerçeği

Araştırmacı-yazar ve siyasetçi Ömer Üzen’in değerlendirmeleri ve başsağlığı mesajı;

Ülkemiz deprem yaratan önemli fay hatlarının üzerinde olan bir coğrafya üzerinde bulunmaktadır. Coğrafyanın insan ve insan yaşamı üzerindeki etkisi tartışılmaz bir gerçekliğe sahiptir. Bu realitenin tezahürünü acı şekilde yaşamaktayız. 2 büyük yıkıcı şiddetle sarsıldık. Sarsıntı bittikten sonra ortaya çıkan acı bilanço ülkece tüm kalpleri derin bir hüzüne boğmuştur.

Doğayla iç içe yaşamasını öğrenmeliyiz. Doğanın bize olası etkilerini de bu bağlamda değerlendirip, gerekli ve ilgili tüm önlemleri özenle almalıyız.

Yaşadığımız bu acı derin doğa felaketinde milli beraberlik ve birlik ruhu içerisinde toplumsal dayanışmayı en üst seviyeye çekerek depremzede vatandaşlarımıza yardımların yapılması her yurttaşımızın insani görevi olmalıdır.

Asrın acı doğa felaketinde yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.