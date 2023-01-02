Öz güvenin adı Emin Bayram

Galatasaray şampiyonluk için doludizgin, rekorlar kırarak kayıpsız yoluna devam ediyor. Zor geçmesi beklenen Giresun deplasmanında da güle-oynaya 3 puanı alan Okan Buruk’un “askerleri” taraftara şimdiden şampiyonluk şarkıları söylemeye başladı.

Atışalanıspor’un emektarı, Emin Tetikli hocanın Galatasaray’a kazandırdığı Emin Bayram’la Esenler, Atışalanlı olarak bir kez daha gurur duyduk. Aynı gururu yıllar önce yine Esenlerli olan Emre Çolak yaşatmıştı.

Giresun deplasmanında Abdülkerim Bardakcı’nın cezası nedeniyle defans hattında Emin Bayram vardı. Genç oyuncu için yapılan tüm “gereksiz” eleştirilere Emin, cumartesi akşamı oynadığı oyunla cevap verdi. Galatasaray alt yapısında yetişipte kötü olan, “sırıtan” oyuncu ben görmedim. Alt yapıdan A takıma çıkmak kolay değildir. Emin, üstüne koya koya “emin” adımlarla defansın vazgeçilmezi olacak.

Dursun Özbek’in Galatasaray’ı



Kabus gibi bir sezonun ardından, Galatasaraylılık duruşu gösterip, hiç düşünmeden başkanlık için aday oldu. Elini değil vücudunu taşın altına koydu. Okan hocanın ve taraftarın bir dediğini iki etmedi. Hani derler ya dünya yıldızlarını, Erden Timur’la birlikte “3 kuruşa” Galatasaray’a getirdi. Başkan Dursun Özbek daha ne yapsın. Bugün Galatasaray taraftarı mutluysa, huzurlu uyuyorsa bu Dursun Başkan’ın sayesinde. Başkan, Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırdı.