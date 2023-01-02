2. İmparator Okan Buruk!

Galatasaray’a teknik direktör olunca, “Galatasaray seviyesinde değil” eleştirileri yapılan Okan Buruk, Mustafa Denizli ve Fatih Terim’in ardından Spor Toto Süper Lig’de sarı-kırmızılılarla bir sezonda üst üste 9 galibiyet alan 3. teknik direktör oldu.

Fatih Terim denince akla Galatasaray, Galatasaray denince de akla Fatih Terim gelir. Metin Oktay’ı saymıyorum çünkü o, ayrı bir seviye. Okan Hoca’yı eleştirenlere ithafen “Okan Buruk’a sallayanların gözü yaşlı!” “Okan Hocam takıma daha fazla izin yaptır!” “Yine bir Okan Buruk yazısı” “İnadına Okan Buruk” ve “Galatasaray’ın hocası Okan Buruk’tur nokta!” başlıklı yazılarım olmuştu.

Bugün gelinen noktaya bakılınca eleştirenlerin yanıldığını da görmüş olduk. Ve şu bir gerçek ki İmparator Fatih Terim’den sonra belki de taraftarın içine sinen 2. teknik direktör Okan Buruk diyebilirim.

Icardi’si olan kazanır



Galatasaray – Antalyaspor maçını basın tribününden takip ettim. Cimbom’a sayısız forvet geldi, kısa zamanda kendini bu kadar sevdiren bir futbolcu varsa o da Icardi’dir. Hatta gol attığı an statta Simge’nin şarkısı olan “Aşkın olayım” çalması da Icardi’nin taraftar tarafından ne kadar sevildiğini gösteriyor. Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında da Icardi’nin şarkısı da hazır. Daha önce de Gomis için aynısı yapılmış, Aleyna Tilki’nin şarkısı “O sen olsan bari” çalınmıştı.

Torrent’in olası tazminatını Burak Elmas ödesin



Galatasaray’ın başına bela edilen Domenec Torrent’e bir tazminat ödenecekse eğer, bunu kulübün kasasından değil, bizzat Burak Elmas’ın kendi cebinden ödemesi gerekir. Başkan olduğu dönemde inadından vazgeçmemiş, neredeyse Galatasaray’ı küme düşürecekti. Kişilerin aldığı hatalı kararlar yüzünden koskoca kulüp tazminata mahkum edilemez.